Quỹ Đinh Thiện Lý đồng hành CloudMosa thu hẹp khoảng cách số

Quỹ Đinh Thiện Lý và Công ty CloudMosa trao tặng Cloud Phone, sim 4G tại Vĩnh Long, hỗ trợ "Bình dân học vụ số", đưa công nghệ đến nông thôn.

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý (LSTF) phối hợp cùng Công ty CloudMosa, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị địa phương đã trao tặng 100 điện thoại Cloud Phone và sim 4G cho bà con tại xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long sáng 11/9.

Đại diện quỹ cho biết đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hình thành một xã hội học tập trong kỷ nguyên số.

Đại diện các bên Công ty CloudMosa, Tỉnh đoàn tỉnh Vĩnh Long và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý tại chương trình. Ảnh: Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý

Trong vai trò đơn vị tổ chức, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý đã phối hợp cùng nhà tài trợ CloudMosa triển khai chương trình đến các địa bàn còn nhiều khó khăn, người dân ít có điều kiện tiếp cận Internet, với tinh thần tích cực chăm sóc cho những người yếu thế trong xã hội, để đạt được một xã hội hài hòa. Chương trình mở ra cơ hội giúp cộng đồng tiếp cận tri thức và công nghệ, từ đó đặt nền móng cho một hành trình học tập bền vững và toàn diện, hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số" của tỉnh Vĩnh Long.

Bà Tạ Thị Thanh Thủy - Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý cho biết, trong 20 năm hoạt động, quỹ luôn kiên định với sứ mệnh tạo cơ hội học tập và phát triển cho cộng đồng. Việc đồng hành cùng CloudMosa lần này không chỉ dừng ở việc trao tặng 100 điện thoại Cloud Phone và sim 4G, mà còn là bước đi giúp bà con nông thôn tiếp cận tri thức và ứng dụng công nghệ vào đời sống. "Chúng tôi tin rằng, mỗi chiếc điện thoại được trao tặng hôm nay chính là một cánh cửa mở ra tương lai mới cho bà con", bà Thủy nói.

Bà Wu Waishan, Giám đốc Tài chính Công ty CloudMosa, nhấn mạnh doanh nghiệp luôn mong muốn thu hẹp khoảng cách số. "Chúng tôi tin rằng Internet không chỉ dành cho một số ít người, mà bất kỳ ai - dù già hay trẻ, ở thành phố hay nông thôn đều nên có cơ hội học tập, giải trí và kết nối", bà Wu Waishan cho biết thêm.

Bà Wu Waishan - Giám đốc tài chính, Công ty CloudMosa phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lãnh đạo địa phương khẳng định đây là hoạt động đóng góp thiết thực vào nỗ lực xây dựng xã hội số, giúp người dân vùng sâu, vùng xa làm quen và ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống hằng ngày.

Ban tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại. Ảnh: Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý

Với sự đồng hành của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý và công ty CloudMosa, đặc biệt là Ban Thường Vụ tỉnh đoàn Vĩnh Long, các lãnh đạo địa phương, Trung tâm Kinh doanh VNPT Bến Tre, chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao tặng 100 điện thoại Cloud Phone và sim 4G, mà còn đặt nền móng cho một hành trình dài hạn: đưa công nghệ đến gần hơn với bà con nông thôn, mở rộng cơ hội học tập và phát triển cho người dân Việt Nam.

CloudMosa là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực điện toán đám mây và giải pháp trình duyệt từ xa dành cho cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Với hơn một thập kỷ phát triển, CloudMosa không ngừng mang đến các sản phẩm nổi bật về tốc độ, hiệu quả và tính bảo mật vượt trội. Dựa trên nền tảng công nghệ cốt lõi, đơn vị cung cấp danh mục giải pháp toàn diện, hướng đến việc tái định hình trải nghiệm số và trao quyền cho người dùng với một môi trường di động nhanh hơn, an toàn hơn và tiện lợi hơn.

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý (Lawrence S. Ting Foundation - LSTF) là một tổ chức phi lợi nhuận địa phương từ năm 2005, với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục và y tế. Được thành lập để tưởng nhớ doanh nhân Đinh Thiện Lý – nhà sáng lập Công ty Phú Mỹ Hưng, Quỹ tập trung hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi toàn quốc.

(Nguồn: Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý)