Quy định rẽ phải hai bước đối với xe máy 50 phân khối ở Nhật

Một điều quan trọng thường được nhắc nhở đối với người mới sử dụng xe máy 50 phân khối, hoặc người nước ngoài đến Nhật Bản, là quy tắc rẽ phải.

Đối với những người mới bắt đầu lái xe máy (đặc biệt là loại 50 phân khối) ở Nhật Bản, rẽ phải hai bước, hay hai giai đoạn, là một trong những quy tắc khó hiểu nhất. Không giống như rẽ phải thông thường, nó đòi hỏi một động tác đặc biệt, trong đó người điều khiển xe phải đi thẳng tại giao lộ trước khi đổi hướng.

Quy định rẽ phải hai bước dành cho xe máy ở Nhật Bản Video: License Services

Quy tắc rẽ phải hai bước đối với xe gắn máy với động cơ từ 50 phân khối trở xuống được áp dụng vào năm 1986, khi lưu lượng giao thông và tai nạn tại các giao lộ bắt đầu gia tăng. Việc này nhằm mục đích bảo vệ xe máy khi vào thời kỳ đó, xe máy nhỏ (thường là 50 phân khối) và không có khả năng tăng tốc cao, nên có nguy cơ bị ôtô bỏ sót khi lưu thông cùng làn đường rẽ phải thông thường.

Do đó, để cho phép xe máy (quy định cũng áp dụng với xe đạp) rẽ phải an toàn tại các giao lộ, một hệ thống đã được thiết lập quy định rằng chúng "không được đi vào làn đường rẽ phải, mà phải đi thẳng qua giao lộ, quay đầu sang phía đối diện, rồi mới rẽ phải".

Tuy nhiên, không phải mọi giao lộ đều yêu cầu rẽ phải hai bước. Việc này chỉ bắt buộc khi đáp ứng các điều kiện gồm: có biển báo (biểu tượng xe máy và mũi tên); giao lộ có ba làn xe trở lên theo một hướng (và thường có đèn giao thông).

Những trường hợp không cần phải rẽ phải hai bước gồm: giao lộ có hai làn đường trở xuống mỗi chiều; có biển cấm rẽ phải hai bước; giao lộ hình chữ T với ba làn xe mỗi chiều.

Xe máy từ 50 phân khối trở xuống sẽ phải rẽ phải theo hai bước tại những nơi quy định. Ảnh: Tandem-style

Nếu người điều khiển xe máy rẽ phải gấp, hay rẽ phải bình thường, tại giao lộ yêu cầu rẽ phải hai bước sẽ bị phạt "vi phạm quy tắc rẽ phải/trái" và phải nộp phạt 3.000 yen (19 USD) và trừ một điểm. Ngược lại, nếu rẽ phải hai bước tại giao lộ cấm rẽ phải hai bước, người đi xe máy cũng sẽ bị phạt "vi phạm quy tắc rẽ phải/trái".

Thực tế, nếu rẽ phải gấp tại giao lộ yêu cầu rẽ phải hai bước, lái xe không chỉ vi phạm quy tắc rẽ đúng cách mà còn bị phạt vượt đèn đỏ vì đáng lẽ họ phải rẽ rộng, đi thẳng trước, đổi hướng và sau đó tuân theo đèn giao thông phía trước.

Với các loại xe máy khác với động cơ lớn hơn sẽ không phải thực hiện việc rẽ phải hai bước như dòng xe 50 phân khối. Nếu người đi xe máy, ví dụ loại 125 phân khối, cũng rẽ phải hai bước sẽ bị phạt với cùng lỗi nêu trên.

Quy định rẽ phải hai bước đối với xe máy 50 phân khối trở xuống ở Nhật Bản giống với quy định rẽ trái hai giai đoạn, hay rẽ trái kiểu lưỡi móc, ở Đài Loan, nhưng dành cho mọi loại xe máy.

Theo đó, khi đến ngã tư, nếu xe máy muốn rẽ trái, thay vì rẽ luôn như ở Việt Nam, xe máy sẽ đi thẳng sang ngã tư bên kia đường, đứng ở đó đợi cho tới khi đèn chuyển xanh và đi thẳng qua ngã tư. Cách này sẽ tránh xung đột khi xe thì đi thẳng, xe lại rẽ.

Mỹ Anh (theo Cycle Locker)