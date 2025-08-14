Quy định phạt tiền theo độ giàu có của tài xế ở một số nước

Thụy SĩMột tài xế thuộc top 300 người giàu nhất nước đã bị phạt tới 90.000 france (3 tỷ đồng) vì chạy quá tốc độ, theo chính sách người vi phạm càng giàu sẽ bị phạt càng nhiều.

Tài xế này là công dân Pháp được tờ báo kinh tế hàng tuần Bilan của Thụy Sĩ thống kê có khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD. Tờ báo đưa tin radar tự động của cảnh sát đã ghi lại hình ảnh anh ta lái xe với tốc độ 77 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ 50 km/h trên một con phố ở Lausanne hồi tháng 8/2024.

Biển báo của cảnh sát bang Vaud ghi số lượng giấy phép lái xe bị thu hồi vì chạy quá tốc độ tại một cao tốc. Ảnh: Dominic Favre

Vincent Derouand, người phát ngôn của văn phòng công tố viên Vaud, cho biết đại gia này không phản đối quyết định xử phạt 90.000 france. Song đây không phải tiền phạt một lần mà theo phán quyết tòa án, tài xế chỉ phải trả ngay 10.000 france, nếu tái phạm trong vòng 2 năm tiếp theo sẽ bị phạt ngay thêm 80.000.

Anh ta từng bị bắt vì lỗi chạy quá tốc độ tương tự cách đây 8 năm và cũng phải nộp phạt 10.000 franc và chịu án "phạt treo" 60.000 france nếu tái phạm.

Tại sao có mức phạt cao ngất ngưởng như vậy? Vì tài xế này là một trong những người giàu nhất Thụy Sĩ. Luật bang Vaud quy định mức phạt hành chính tối đa dựa trên "tình hình cá nhân và kinh tế của người phạm tội tại thời điểm ra phán quyết", đặc biệt là tính đến thu nhập, tài sản, lối sống và nhu cầu tài chính của gia đình.

Theo luật nước này, một người nghèo có thể phải ngồi tù một đêm thay vì bị phạt tiền, trong khi người giàu có thể phải nộp phạt hàng chục nghìn USD.

Mức phạt 90.000 france này chưa phải là kỷ lục ở Thụy Sĩ. Năm 2010, một triệu phú lái xe Ferrari đã bị phạt khoảng 290.000 USD (7,6 tỷ đồng) vì đi quá tốc độ ở bang St. Gallen, miền đông Thụy Sĩ.

Mức phạt căn cứ tình hình tài chính

Thụy Sĩ không phải là nơi duy nhất áp dụng phạt hành chính theo độ giàu. Đức, Pháp, Áo và các nước Bắc Âu đều áp dụng hình phạt dựa trên mức tình hình tài chính của người vi phạm.

Ví dụ ở Phần Lan, áp dụng hệ thống phạt theo ngày thu nhập (day fine) kể từ 1921, chứ không phải mức cố định. Tùy loại vi phạm, số tiền sẽ nhân theo số ngày tương ứng. Ví dụ với lỗi chạy quá tốc độ, nếu quá tốc độ cho phép 24 km/h, tiền phạt sẽ là nửa ngày thu nhập nhân với 12, và nếu vượt quá 40 km/h, số ngày tính nộp phạt là 22.

Vì thế, số tiền phạt với cùng một lỗi vi phạm sẽ rất khác nhau vì phụ thuộc vào mức thu nhập của người vi phạm cũng như số ngày phạt đi kèm. Người có thu nhập càng cao, tiền phạt sẽ càng nhiều.

Mức tối thiểu là một ngày phạt, tối đa là 120 ngày. Nếu vi phạm cùng lúc nhiều lỗi, tối đa là 240 ngày bị phạt. Ví dụ, tài xế chạy quá tốc độ lại không thắt dây an toàn, số ngày bị tính là 84. Số tiền phạt tối thiểu một ngày là 6,5 USD.

Năm 2001, một doanh nhân Phần Lan với mức thu nhập mỗi năm khoảng 10,7 triệu USD đã lái xe vượt đèn đỏ và bị phạt 6 ngày, tổng số tiền phạt 27.800 USD. Năm 2009, một người khác bị phạt 120.000 USD vì lái xe ở tốc độ 82 km/h trong khu vực giới hạn 60 km/h.

Hải Thư