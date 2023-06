'Quỹ đen' vẫn được tính là tài sản chung khi ly hôn

Anh Đức không được vợ ủng hộ đầu tư vì cho rằng "mạo hiểm". Nay đầu tư sinh lãi, anh giấu vợ gửi tiết kiệm và cho rằng chị không có quyền lợi gì với khoản tiền đó.

Trong câu hỏi gửi về VnExpress, anh Đức cho hay do không được vợ ủng hộ, anh âm thầm "tự bỏ tiền thực hiện", một mình bỏ công sức nghiên cứu, tính toán, vợ không biết hay tham gia gì.

Anh cho rằng việc mình được hưởng riêng số tiền đó là hợp lý nhưng không biết, pháp luật quy định thế nào về việc này.

66% độc giả cho rằng "quỹ đen" của anh vẫn cần chia nếu ly hôn.

Luật sư Vũ Tiến Vinh (Công ty luật Bảo An, Hà Nội) giải đáp: Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.... Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Do đó, luật sư Vinh cho rằng, "quỹ đen" mà anh Đức đề cập là tài sản chung vợ chồng. Trường hợp ly hôn mà vợ anh Đức biết và có yêu cầu chia thì tòa án sẽ tiến hành chia theo nguyên tắc được quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình.

Một trong các nguyên tắc này là tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Hải Thư