Quỹ đầu tư Hàn Quốc có thể rót vốn vào FLC, Bamboo Airways

Eastbridge Partners - quỹ đầu tư đang quản lý danh mục 1,5 tỷ USD có thể đầu tư chiến lược, đồng hành cùng FLC, Bamboo Airways dài hạn.

Thông tin trên được lãnh đạo EastBridge Partners chia sẻ tại cuộc gặp nhà sáng lập FLC Trịnh Văn Quyết hôm 3/3 tại Hà Nội. EastBridge Partners là quỹ đầu tư tư nhân độc lập có trụ sở tại Seoul (Hàn Quốc).

Đến nay, họ quản lý 8 quỹ đầu tư với 1,5 tỷ USD vào 24 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, sức khỏe, bán lẻ, hàng tiêu dùng. Tại Việt Nam, đơn vị Hàn Quốc này từng rót vốn vào nền tảng giải trí số POPS Worldwide và công ty thiết bị y tế USM Healthcare.

Ông Kevin Lim, Chủ tịch EastBridge Partners cho biết sẵn sàng xem xét các cơ hội đầu tư chiến lược, đồng hành cùng FLC trong quá trình phát triển dài hạn. Đồng thời, quỹ này cũng có thể kết nối FLC, Bamboo Airways với các đối tác quốc tế, trong đó gồm tổ các tổ chức tài chính, công ty cho thuê, mua tàu bay để hỗ trợ quá trình mở rộng đội bay Bamboo Airways.

Theo Chủ tịch EastBridge Partners, quỹ này đang tích cực tìm cơ hội đầu tư tại Đông Nam Á, trong đó, Việt Nam là một thị trường trọng điểm. "So với các nước trong khu vực, Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển, nhất là trong lĩnh vực hàng không khi số lượng hãng còn hạn chế", Kevin Lim nói.

Lãnh đạo EastBridge Partners tại cuộc gặp nhà sáng lập FLC Trịnh Văn Quyết ở Hà Nội. Ảnh: FLC

Phó chủ tịch thường trực FLC Hương Trần Kiều Dung cho biết Hàn Quốc là một trong những thị trường quan trọng với tập đoàn khi đã có nhiều kinh nghiệm hợp tác với các doanh nghiệp nước này trong thời gian qua. Trước đây, Bamboo Airways cũng từng khai thác các đường bay thẳng từ Hà Nội, Đà Nẵng đến sân bay Incheon, cũng nhiều chuyến charter tới Hàn quốc. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc chiếm phần lớn, với hơn 50% tổng lượng khách quốc tế của họ mỗi năm.

Hồi cuối tháng 1, cựu Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết cũng tái xuất sau gần 4 năm vắng bóng ở cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam. Dự kiến tháng 4/2026, FLC sẽ tổ chức roadshow xúc tiến đầu tư và du lịch tại Hàn Quốc.

Anh Tú