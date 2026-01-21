Quỹ đầu tư Đan Mạch sắp bán 100 triệu USD trái phiếu Mỹ

Quỹ hưu trí AkademikerPension sẽ bán hết trái phiếu chính phủ Mỹ tháng này, trong bối cảnh Đan Mạch gần đây căng thẳng với Tổng thống Trump vì Greenland.

Trên CNBC, Anders Schelde - Giám đốc đầu tư của AkademikerPension cho biết quyết định được đưa ra sau khi họ đánh giá Mỹ "quản lý tài chính công không tốt". Quỹ này hiện nắm giữ khoảng 100 triệu USD trái phiếu chính phủ Mỹ. Họ có kế hoạch bán hết trong tháng này.

Sau nhiều thập kỷ chi tiêu mạnh tay, khối nợ công của Mỹ đang ngày càng phình to. Năm ngoái, nước này thâm hụt ngân sách 1.780 tỷ USD, sau khi ông Trump áp dụng chính sách thuế nhập khẩu chưa từng có tiền lệ. Con số này chỉ giảm 2% so với tài khóa 2024.

Các loại tiền giấy đôla Mỹ mệnh giá 5-100 USD. Ảnh: Reuters

Tháng 5/2025, hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s Ratings hạ xếp hạng của Mỹ từ Aaa xuống Aa1. Nguyên nhân là thâm hụt ngân sách và chi phí đi vay cao.

"Tình hình tài chính của Mỹ khiến chúng tôi nghĩ rằng phải tìm cách khác để quản lý thanh khoản và rủi ro. Và vì tìm được rồi, quỹ đang triển khai điều đó", Schelde giải thích.

Tuy nhiên, động thái của AkademikerPension cũng diễn ra khi căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch gần đây gia tăng. "Việc này không liên quan trực tiếp đến căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu. Nhưng dĩ nhiên, diễn biến này cũng không gây khó cho việc ra quyết định", Schelde cho biết.

Đan Mạch ngày càng tỏ ra cứng rắn với Mỹ khi ông Trump liên tiếp kêu gọi chuyển quyền kiểm soát Greenland cho nước này. Cuối tuần trước, ông Trump cho biết sẽ tăng thuế nhập khẩu thêm 10% với 8 quốc gia châu Âu từ ngày 1/2, nếu Mỹ không giành được quyền kiểm soát Greenland. Mức tăng có thể lên 25% từ ngày 1/6.

Các lãnh đạo châu Âu được cho là đang cân nhắc sử dụng thuế nhập khẩu và các biện pháp trừng phạt kinh tế khác để đáp trả. Một số nhà đầu tư lo ngại các nước châu Âu có thể bán tài sản Mỹ để phản ứng trước các mức thuế mới của ông Trump.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt trong phiên 20/1, cho thấy nhà đầu tư đánh giá rủi ro địa chính trị đang tăng. Đồng USD và chứng khoán Mỹ đi xuống, trong khi giá vàng thế giới hiện lập kỷ lục trên 4.830 USD một ounce.

Tỷ phú đầu tư Ray Dalio - nhà sáng lập Bridgewater Associates cho biết trên CNBC rằng các quỹ đầu tư quốc gia có thể bắt đầu bán tài sản tại Mỹ nếu họ không còn coi đây là một đối tác thương mại ổn định.

"Ở phía bên kia của cuộc chiến thương mại và thâm hụt thương mại là cuộc chiến về vốn. Trong bối cảnh xung đột, anh không thể bỏ qua khả năng này. Nói cách khác, nhu cầu mua trái phiếu Mỹ có thể sẽ không còn như xưa", ông cho biết bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ).

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)