Quỹ đầu tư Anh rót hơn 20 triệu USD vào khu công nghiệp ở Hải Dương

Chi hơn 20 triệu USD để sở hữu 49% tại khu công nghiệp An Phát 1 (Hải Dương), Quỹ đầu tư Actis (Anh) sẽ phát triển khu công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi trị giá 250 triệu USD.

Khu công nghiệp An Phát 1 là dự án thuộc An Phát Complex (công ty con của An Phát Bioplastics, thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings) có diện tích 180 ha giai đoạn 1, với vốn điều lệ 375 tỷ đồng. Khu công nghiệp này đang trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công xây dựng vào tháng 7 và dự kiến khai thác từ quý IV năm nay. Khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp dự kiến sẽ thu hút 50 – 70 nhà máy sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 12.000 lao động, và đạt tỷ lệ cho thuê 100% vào năm 2024.

Nói về lý do chọn Việt Nam để đầu tư khi mở rộng chiến lược tại các thị trường châu Á, ông Brian Chinappi - Giám đốc phụ trách lĩnh vực Bất động sản châu Á của Actis, nói làn sóng chuyển dịch sản xuất và tăng trưởng xuất nhập khẩu, hay "sóng" dịch chuyển từ buôn bán truyền thống sang bán lẻ thương mại điện tử... đang tạo nên sức hút mới cho thị trường bất động sản công nghiệp, hậu cần của Việt Nam.

Covid-19 khiến nhiều lĩnh vực kinh doanh, thị trường khó khăn, song trong báo cáo mới công bố, Savills Việt Nam nhận định, kho bãi hậu cần, bất động sản khu công nghiệp, logistics là thị trường ngách được dự báo tăng trưởng nhanh, là kênh hút vốn đầu tư. Tính toán của Savills Việt Nam, lợi suất đầu tư vào nhóm tài sản logistics dao động 9-11%, khá lý tưởng so với các thị trường đã định hình và phát triển sớm.

Anh Minh