Quỹ căn hộ tầm nhìn đa tầng bên vịnh Hạ Long tại Aria Bay

Quảng NinhBIM Land giới thiệu dòng căn hộ The Spotlight Collection tại Aria Bay hướng Tây Bắc, đồng thời kết nối hệ tiện ích trong Marina Bayfront District.

Bộ sưu tập căn hộ The Spotlight Collection có tầm nhìn trực diện, ngắm hoàng hôn trên vịnh Hạ Long. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể nhìn ra nhiều lớp cảnh quan gồm bãi biển Marina Beach, Sailing Beach Club, Soul Boutique Hotel cùng các không gian nghỉ dưỡng và giải trí trong khu đô thị Halong Marina.

Khi đêm xuống, khu vực này cũng là nơi diễn ra các hoạt động giải trí và trình diễn ánh sáng tại cầu cảnh quan nghệ thuật trên mặt hồ rộng 22 ha.

Dòng căn hộ số lượng giới hạn The Spotlight Collection sở hữu trục tầm nhìn khoáng đạt. Ảnh: BIM Land

Theo chủ đầu tư, tên gọi The Spotlight Collection lấy cảm hứng từ hình ảnh tâm điểm trên sân khấu. Ý tưởng này thể hiện qua các căn hộ có góc nhìn bao quát cảnh đẹp thiên nhiên, nhịp sống nghỉ dưỡng ven biển quốc tế và cộng đồng cư dân tại Marina Bayfront District.

Sự đa dạng của tầm nhìn các căn hộ hướng vịnh của tòa tháp Aria Bay được thúc đẩy bởi thiết kế với cấu trúc giật cấp do AEDAS (Anh) thực hiện.

Tầm nhìn đa lớp cảnh quan từ căn hộ góc. Ảnh: BIM Land

Ngoài lợi thế tầm nhìn, The Spotlight Collection còn thừa hưởng hệ tiện ích nội khu của Aria Bay gồm 12 hồ bơi hướng vịnh, khu thể thao Elite Fitness, khu xông hơi Jjimjilbang, vườn BBQ, vườn thiên văn, nhà hàng và rooftop bar.

Các tiện ích này kết nối trực tiếp với Marina Bayfront District - khu vực được quy hoạch trên quỹ đất ven biển, trực vịnh tại Hạ Long. Nơi đây quy tụ các dịch vụ nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí ven vịnh mang dấu ấn quốc tế như Sailing Beach Club, khu bãi biển dài khoảng 1,2 km, các không gian thể thao ngoài trời và chuỗi nhà hàng vận hành bởi Sailing Club Leisure Group.

Chủ đầu tư cho biết sẽ phát triển đồng bộ các hạng mục tiện ích tại quận Marina Bayfront District và dự kiến đưa vào vận hành cùng thời điểm với tòa tháp Aria Bay.

Hệ tiện ích trên bãi biển 1,2 km ngay dưới chân tòa nhà. Ảnh: BIM Land

Theo BIM Land, với việc quy tụ những căn hộ có tầm nhìn ấn tượng, The Spotlight Collection có thể thu hút nhóm du khách cao cấp trong nước và quốc tế muốn tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt.

Chiến lược này kế thừa và phát triển từ các mô hình bất động sản nghỉ dưỡng gắn với hệ sinh thái dịch vụ tại một số điểm đến quốc tế như Marina Bay Sands (Singapore) hay các khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Nikki Beach tại Dubai và châu Âu.

Phối cảnh bể bơi ngoài trời hướng vịnh tại dự án. Ảnh: BIM Land

Ra mắt thị trường từ cuối năm 2025, chủ đầu tư cho biết, tháp đôi Aria Bay ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tích cực. Dự án hướng tới nhóm khách tìm kiếm căn hộ ven vịnh với tầm nhìn phóng khoáng và khả năng khai thác lưu trú bền vững, đồng thời, góp phần nâng cao trải nghiệm sống nghỉ dưỡng ven biển tại quận Marina Bayfront District.

Song Anh