Quỹ căn hộ gần công viên từ 25 triệu mỗi m2 tại Sun Urban City

Căn hộ Park Residence thuộc đô thị Sun Urban City được mở bán với mức giá từ 25 triệu đồng mỗi m2, thiết kế đáp ứng nhu cầu an cư của người trẻ hiện đại.

Theo Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), phân khúc căn hộ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường, trong bối cảnh nhóm khách hàng 25-35 tuổi trở thành lực cầu chính và thay đổi rõ rệt trong tiêu chí chọn nơi ở. Khi quỹ đất khu vực trung tâm ngày càng thu hẹp, nhiều người có xu hướng di chuyển ra ven đô, nơi sở hữu hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi mà vẫn đảm bảo môi trường sống và tiện ích đi kèm.

Park Residence, dòng căn hộ thuộc phân khu Flora Avenue tại đại đô thị Sun Urban City gây chú ý bởi mức giá công bố từ khoảng 25 triệu đồng mỗi m2 diện tích hữu dụng (chưa bao gồm VAT và KPBT) cùng hệ tiện ích theo phong cách nghỉ dưỡng.

Không gian sống gần gũi thiên nhiên

Chủ nhân các căn hộ Park Residence được thừa hưởng hệ sinh thái cảnh quan đa dạng của phân khu Flora Avenue và Sun Urban City. Dự án có mật độ xây dựng 18%, gần kề dòng kênh xanh mát, hai bên là đại lộ hoa rộng 10 ha với những hàng cây mai anh đào, ban Tây Bắc, các khối tiểu cảnh. Đại lộ hoa không chỉ mang đến khoảng xanh giúp cư dân có thêm không gian thư giãn, gắn kết với thiên nhiên mà còn là dấu ấn của Flora Avenue.

Phối cảnh một góc phân khu Flora Avenue tại Sun Urban City. Ảnh: Sun Property

Ngoài khu vực cảnh quan xanh tại trung tâm phân khu, chủ đầu tư còn bố trí xen kẽ chuỗi vườn chủ với thiết kế linh hoạt, tạo không gian sinh hoạt và giải trí cho nhiều nhóm cư dân. Các giá trị đặc trưng của lụa Nha Xá, truyền thống vật võ Liễu Đôi hay quýt Lý Nhân được chọn lọc và chuyển hóa thành vào các chi tiết cảnh quan, thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế gần gũi nhưng giàu tính biểu tượng. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên không gian sống đặc trưng của Flora Avenue.

Tiện ích theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 24/7

Các tòa tháp mới mở bán tại Park Residence thu hút nhóm khách trẻ và các gia đình ưu tiên không gian sống mang cảm giác nghỉ dưỡng nhờ vị trí nằm giữa hệ tiện ích. Từ nơi ở, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trường học liên cấp, trường nghề Sun Group và nhiều dịch vụ thiết yếu khác trong khu đô thị.

Park Residence được bao quanh bởi 4 đại công viên chủ đề. Ảnh: Sun Property

Đối diện các tòa căn hộ là công viên Sun World với 14 tổ hợp vui chơi hiện đại và công viên Thể thao rộng 22 ha phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi đó, tiếp giáp với phân khu Flora Avenue còn có công viên Sinh thái, công viên Văn hóa và công viên Lễ hội, tạo nên mạng lưới tiện ích ngoài trời đa dạng.

Sun Group cũng đã đưa vào vận hành công viên Sun World, trục đại lộ Lễ hội và quảng trường Thời đại chỉ sau chưa đầy một năm khởi công dự án. Công viên Thể thao cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện từng hạng mục.

Theo chủ đầu tư, các tiện ích được triển khai song song với quá trình xây dựng sản phẩm bất động sản nhằm bảo đảm chất lượng sống cho cư dân. Ngay thời điểm nhận bàn giao, cư dân Park Residence có thể tiếp cận hệ thống vui chơi, giải trí và sự kiện lễ hội đã vận hành ổn định trong khu đô thị.

Vị trí kết nối linh hoạt

Ưu thế nổi bật khác của Park Residence trong Sun Urban City là khả năng kết nối thuận tiện. Các tòa căn hộ cao tầng Park Residence tiếp giáp với tuyến đường 36 m và liền kề tuyến đường 32 m, những trục kết nối đến hệ tiện ích trong đô thị Sun Urban City cũng như hai hợp phần trọng điểm của siêu đô thị Sun Mega City là Sun River City và Sun Legacy City. Ngoài ra, cư dân còn được hưởng hệ tiện ích gồm Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 dự kiến hoạt động trong tháng 12, khu đô thị Đại học Nam Cao.

Sự xuất hiện của các công trình hạ tầng chiến lược như vành đai 5, nút giao Phú Thứ, quốc lộ 1A mở rộng hay tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tương lai được đánh giá sẽ tạo thêm động lực phát triển cho khu vực này, qua đó kéo theo giá trị bất động sản.

Thiết kế bên trong một sản phẩm căn hộ của Park Residence. Ảnh: Minh Khánh

Kiến trúc Park Residence cũng là điểm nhấn tạo nên cuộc sống tiện nghi, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư. Căn hộ được thiết kế theo mô hình "hai trong một" với trần gần 5 m và mặt bằng linh hoạt, phù hợp nhu cầu tối ưu diện tích hoặc khai thác lưu trú. Theo chủ đầu tư, nhóm khách trẻ có xu hướng chọn căn hộ cao tầng nhờ dịch vụ quản lý đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện và chi phí tài chính phù hợp.

Anh Khánh An (30 tuổi), làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, cho biết bản thân cởi mở hơn khi xem xét phân khúc căn hộ, miễn phù hợp tiêu chuẩn sống. Theo anh, với hạ tầng di chuyển ngày càng hoàn thiện, việc dịch chuyển khỏi khu vực nội đô trở thành xu hướng của nhiều gia đình trẻ.

Quỹ căn hộ gần công viên từ 25 triệu mỗi m2 tại Sun Urban City Video giới thiệu tòa căn hộ cao tầng Park Residence. Nguồn: Sun Group

Song Anh