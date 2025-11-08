Quốc vương Jordan sắp thăm Việt Nam

Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein sẽ thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Chuyến thăm của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein sẽ diễn ra ngày 12-13/11, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Jordan là quốc gia Trung Đông có diện tích hơn 89.000 km2, dân số 11,4 triệu người, với hầu hết người dân theo đạo Hồi. Việt Nam - Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9/8/1980.

Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein tại Berlin, Đức, hồi tháng 3/2022. Ảnh: Reuters

Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam - Jordan đạt 188,138 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất 180,526 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, thủy sản, sản phẩm điện tử, vải, hóa chất, gỗ. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm sản phẩm dệt may, phân bón, hóa chất.

Tính đến tháng 9/2025, Jordan có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký một triệu USD, đứng thứ 108/153 quốc gia, lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Ngọc Ánh