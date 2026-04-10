Quốc vương Campuchia mắc ung thư

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thông báo ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt và sẽ ở Trung Quốc điều trị.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ngày 10/4 ra tuyên bố cho biết các bác sĩ ở Bắc Kinh đã chẩn đoán ông bị ung thư tuyến tiền liệt và chỉ định ông nhập viện điều trị trong khoảng hai tháng.

Ông Sihamoni, 72 tuổi, hơn một tháng trước tới Bắc Kinh để kiểm tra sức khỏe.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Paris, Pháp, hồi tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Quốc vương Campuchia sinh năm 1953, là con của bà Monineath, người vợ thứ sáu của cựu vương Norodom Sihanouk. Cái tên Sihamoni là sự kết hợp từ hai âm tiết đầu tiên trong tên của cha mẹ ông.

Ông Sihamoni được giáo dục phần lớn ở nước ngoài và từng học điện ảnh ở Triều Tiên năm 1975. Ông từng giữ chức đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc vào đầu những năm 1990 trước khi chuyển đến Paris để trở thành đại diện thường trực của Campuchia tại UNESCO.

Ông trở về Phnom Penh năm 2004 để lên ngôi sau khi vua cha Sihanouk thoái vị. Ông Sihanouk trước đó cũng mắc ung thư cùng một số căn bệnh khác và được điều trị tại Bắc Kinh.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AFP, Khmer Times)