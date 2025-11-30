Quốc vương Brunei thăm Việt Nam, gặp Tổng Bí thư

Quốc vương Brunei bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng khi gặp Tổng Bí thư Tô Lâm.

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah chiều nay tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước ngày 30/11-2/12, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường. Đón Quốc vương Brunei tại sân bay có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cùng các quan chức Việt Nam và Brunei.

Trong cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng Quốc vương Brunei trở lại thăm Việt Nam lần thứ bảy, tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư đánh giá cao thành tựu mà Brunei đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước, nhất là tăng trưởng kinh tế tốt, an sinh xã hội được đảm bảo với chỉ số phát triển con người được xếp vào nhóm rất cao trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Brunei Darussalam tại Trụ sở Trung ương Đảng ngày 30/11. Ảnh: Giang Huy

Hai lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, kim ngạch thương mại song phương năm 2024 tăng 165% so với năm 2023, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đạt 500 triệu USD năm 2025, hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, thủy sản, dầu khí, giáo dục có nhiều kết quả tích cực.

Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại - đầu tư, tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, Halal, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị cần thúc đẩy hợp tác biển, trong đó có phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và ứng phó biến đổi khí hậu.

Quốc vương Brunei nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng, mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lương thực, Halal, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác trong ngành dầu khí, tăng cường giao lưu nhân dân thông qua các chương trình học bổng, đào tạo.

Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc, củng cố đoàn kết, thống nhất và giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông.

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/2/1992, nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 3/2019. Brunei hiện đứng thứ 28 trong danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam với 153 dự án đang có hiệu lực.

Nguyễn Tiến