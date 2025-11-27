Quốc vương Brunei sắp thăm Việt Nam

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah sẽ thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah sẽ diễn ra ngày 30/11-2/12, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/2/1992, nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 3/2019.

Hồi tháng 10, khi dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Quốc vương Hassanal Bolkiah. Lãnh đạo Brunei bày tỏ mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất với Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực kinh tế thương mại, năng lượng, dầu khí, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tại Peru tháng 11/2024. Ảnh: AFP

Trong 5 tháng đầu năm, thương mại song phương hai nước đạt 225,5 triệu USD, tương đương mức cùng kỳ năm 2024, trong đó Việt Nam nhập từ Brunei chủ yếu là dầu thô, hóa chất. Brunei hiện đứng thứ 28 trong danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam với 153 dự án đang có hiệu lực.

Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dầu khí, các sản phẩm Halal, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được tăng cường. Hai nước phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN và APEC.

Thanh Danh