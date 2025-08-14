Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu sắp thăm Việt Nam

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu sắp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu sẽ diễn ra ngày 18-22/8, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema năm 2023. Ảnh: Reuters

Quan hệ giữa Việt Nam và Bhutan có nhiều tiến triển tích cực trên các lĩnh vực. Về chính trị ngoại giao, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp.

Về kinh tế, hai nước đang nỗ lực tăng thương mại hai chiều, trong đó những mặt hàng mà Việt Nam thường xuất khẩu sang Bhutan gồm gỗ, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và một số hàng hóa khác. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh.

Nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh là những lĩnh vực còn nhiều cơ hội và dư địa để hợp tác, phát triển giữa hai nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong họp báo hôm nay.

Thanh Danh