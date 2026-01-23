Quốc Tử Giám dưới triều Nguyễn được trùng tu

TP HuếDi tích Quốc Tử Giám nằm trong kinh thành Huế đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khởi công trùng tu với tổng kinh phí hơn 108 tỷ đồng.

Trung tâm sẽ tu bổ các công trình chính gồm Di Luân Đường, nhà Học hữu, nhà Học tả, nhà giám sinh tả, nhà giám sinh hữu, nhà Trù, Kiều gia, bia Huỳnh Tự Thư Thanh, cổng tam quan, nhà bảo vệ, bãi đỗ xe, sân vườn.

Di tích Quốc Tử Giám nằm bên trong Kinh thành Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Công trình Di Luân Đường rộng hơn 574 m2 sẽ được hạ giải và trùng tu, tu bổ tổng thể, kết cấu kiện gỗ sẽ được sơn lại. Nhà học tả rộng hơn 628 m2 và nhà học hữu rộng hơn 562 m2 sẽ hạ giải phần mái và tu bổ, phục hồi hệ thống mái ngói liệt không men.

Nhà giám sinh tả rộng hơn 309 m2 và nhà giám sinh hữu rộng hơn 308 m2 sẽ được hạ giải toàn bộ công trình không phải gốc và tu bổ lại.

Theo kế hoạch, dự án "Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám nằm trong di tích kinh thành Huế" dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2029.

Nhiều tòa nhà trong di tích Quốc Tử Giám xuống cấp. Ảnh: Võ Thạnh

Quốc Tử Giám được nhà Nguyễn xây dựng dưới thời vua Gia Long, tên gọi Đốc học đường, tại An Ninh Thượng, nay là phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, để đào tạo nhân tài cho đất nước. Năm 1908, vua Duy Tân nhận thấy vị trí Quốc Tử Giám đặt tại An Ninh Thượng cách xa kinh thành nên dời về bên trong kinh thành Huế như hiện nay, tại số 1 đường 23/8.

Năm 1976, Bảo tàng Lịch sử TP Huế sử dụng Quốc Tử Giám làm trụ sở trưng bày gần 30.000 hiện vật. Tháng 8/2022, khu vực trưng bày các hiện vật thời kháng chiến chống Pháp tại Quốc Tử Giám bị cháy, phần mái bị hư hại. Năm 2024, Bảo tàng Lịch sử TP Huế di dời trụ sở mới ở 268 Điện Biên Phủ và bàn giao di tích Quốc Tử Giám cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý và triển khai tu bổ, phát huy giá trị di tích.

Hơn một năm qua, di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn bị bỏ hoang, nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng. Công trình Di Luân Đường với kiến trúc gỗ hai tầng bị mối mọt, cỏ mọc um tùm khuôn viên di tích.

