Quốc Thiên trích tiền bán vé live concert trồng 10.000 cây xanh

Ca sĩ Quốc Thiên nói trích lợi nhuận từ việc bán vé live concert "Skynote 2025 - The reflection" tại TP HCM trồng 10.000 cây xanh tại sáu khu rừng.

Sau hai live concert tại Hà Nội và Đà Lạt (Lâm Đồng) vào năm ngoái, ca sĩ thực hiện đêm nhạc thứ ba tại TP HCM, sẽ diễn ra vào ngày 22/11. Trong họp báo trưa 22/9, Quốc Thiên cho biết quy mô chương trình gồm 10.000 khán giả. Anh sẽ trích lợi nhuận từ việc bán vé để trồng cây tại các khu rừng: Cúc Phương (Ninh Bình), Phong Điền (Huế), Tà Kóu (Lâm Đồng), Mùa Xuân (Cần Giờ), U Minh Hạ và Đê Biển Tây (Cà Mau).

Ca sĩ kết hợp một trung tâm bảo tồn thiên nhiên để triển khai trồng và chăm sóc cây từ tháng 12 năm nay đến tháng 6/2026. "Ngoài âm nhạc, tôi tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, thiện nguyện, thể hiện trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ", Quốc Thiên nói.

Ca sĩ chọn chủ đề cho chương trình là The Reflection (sự phản chiếu) vì với anh âm nhạc không chỉ để hát mà còn kể câu chuyện, soi chiếu bản thân. "Tôi tin rằng khi khán giả nghe nhạc, họ sẽ nhìn thấy một phần nào đó bên trong tôi và ngược lại", Quốc Thiên nói.

Lần thứ ba làm đêm nhạc với quy mô lớn, anh gặp áp lực tạo ra những điều mới mẻ, khác biệt. Anh mời hai gương mặt tên tuổi trong làng nhạc cùng làm giám đốc âm nhạc là Hoài Sa và SlimV. "Thế mạnh của nhạc sĩ Hoài Sa là những bản phối ballad giàu cảm xúc còn Slim V là EDM, pop. Tôi tin cả hai sẽ tạo ra một không gian âm nhạc đa màu sắc cho live concert", Quốc Thiên nói.

Show chia làm ba phần gồm những bản ballad ghi dấu ấn với Quốc Thiên trong 20 năm ca hát, những ca khúc mới và phần kết hợp với ca sĩ khách mời: Hồ Ngọc Hà, Mono và Bùi Công Nam.

Quốc Thiên, 37 tuổi, quê Đồng Nai, là quán quân Vietnam Idol 2008. Ca sĩ từng ra mắt một số album như Vì ta quá yêu, Hát cùng tôi, Quốc Thiên Collection. Tháng 10/2018, ca sĩ thử sức với dòng nhạc xưa. Năm 2020, anh phát hành MV Vạn sự tùy duyên, hút gần hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Anh cũng được yêu mến khi cover nhiều bản hit như Ngày mai người ta lấy chồng (Đông Thiên Đức), Cánh hồng phai (Dương Khắc Linh). Năm 2023, anh gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai.

