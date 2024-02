Quốc Nghiệp, Ngọc Mai cùng hai con du xuân

Ngọc Mai, 37 tuổi, quê gốc Quảng Trị, có chất giọng coloratura lirico soprano (Nữ cao trữ tình màu sắc). Sau đó, cô thi đỗ vào Nhạc viện TP HCM. Năm 2013, ca sĩ bảo vệ thành công luận án thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn thanh nhạc, có 10 năm công tác trong vai trò giảng viên. Cô từng giữ vị trí trưởng đoàn ca Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen vào năm 2015-2016. Sau chiến thắng tại The Masked Singer, ca sĩ tiếp tục các hoạt động giảng dạy thanh nhạc.



Quốc Nghiệp, 35 tuổi, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi. Anh vào danh sách "30 Under30" (30 người trẻ tuổi thành công do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn). Nghệ sĩ cùng anh trai - Quốc Cơ - từng xác lập kỷ lục Guinness Thế giới tại Italy với màn chồng đầu bịt mắt, đi ngược lên 10 bậc cầu thang trong 53,97 giây. Cả hai cũng ghi dấu ấn tại Britain's Got Talent. Hồi tháng 2, họ xác lập kỷ lục Guinness cuối tại Italy.