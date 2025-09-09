Quốc lộ qua TP HCM kẹt hơn 2 km sau mưa lớn

Cơn mưa lớn khiến mực suối Siệp dâng cao gây ngập ở dự án đang thi công khiến quốc lộ 1K kẹt xe nghiêm trọng, chiều 9/9.

Khoảng 14h30, cơn mưa lớn đổ xuống khu vực các phường Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp thuộc địa bàn Bình Dương cũ, nay là TP HCM, khiến mực nước suối Siệp từ thượng nguồn đổ về mạnh, dâng cao.

Mưa lớn khiến nước từ suối Siệp đổ về gây ngập cục bộ. Ảnh: Phước Tuấn

Tại đoạn giáp ranh phường Đông Hòa (TP HCM) và phường Biên Hòa (Đồng Nai), nước dâng cao ngập cục bộ quốc lộ 1K. Do khu vực giáp ranh, nhà thầu đang thi công dự án chống ngập nên rào chắn một làn xe tạo thành "nút thắt cổ chai" khiến phương tiện gặp khó khi đi qua.

Điều này khiến tuyến huyết mạch nối TP HCM với Đồng Nai từ Mỹ Phước - Tân Vạn (chiều từ TP HCM về Đồng Nai) và từ cầu Hóa An (chiều ngược lại) đến dự án thi công kẹt xe nghiêm trọng trong mưa. Nhiều ôtô lấn sang làn xe máy khiến tình trạng ùn ứ thêm nặng, nhiều người phải dừng lại chờ nước rút mới dám qua.

Cảnh sát khu vực hai địa phương cùng đơn vị thi công tiến hành điều tiết, đến 16h30 ùn tắc được kéo giảm, song xe đi qua khu vực trên còn chậm.

Nước ngập trên quốc lộ 1K đoạn sửa chữa khiến xe gặp khó khăn khi đi qua. Ảnh: Phước Tuấn

Quốc lộ 1K dài hơn 21 km là tuyến huyết mạch nối TP HCM và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua TP HCM dài gần bảy km, còn lại qua địa bàn Đồng Nai. Thời gian gần đây, khu vực giáp ranh thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa lớn, nước cuốn trôi xe.

Phước Tuấn