Quốc lộ nối TP HCM - Đồng Nai kẹt 10 km sau tai nạn

Đồng NaiHai container tông nhau khiến một xe lật chắn ngang đường, chiếc còn lại lao lên vỉa hè, làm quốc lộ 51 ùn tắc gần 10 km, sáng 9/12.

Khoảng 5h, container biển số TP HCM chạy hướng Đồng Nai đi Vũng Tàu, đến đoạn trước Công ty Vedan (xã Phước Thái) thì va chạm với container đi cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh làm một xe lật ngang chiếm toàn bộ mặt đường, xe còn lại văng vào vỉa hè. Hai đầu container hư hỏng, hai tài xế bị thương nhẹ.

Container lật ngang quốc lộ 51. Ảnh: Thái Hà

Sự cố khiến dòng xe từ Đồng Nai đi TP HCM ùn ứ kéo dài. "Tôi đi từ Biên Hòa về Vũng Tàu, đến đoạn này thì kẹt cứng, chờ ba tiếng vẫn chưa đi được", chị Hân, một tài xế, cho biết.

CSGT Đồng Nai có mặt phân luồng, điều tra nguyên nhân. Đến 9h, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, quốc lộ tiếp tục bị ùn tắc.

Quốc lộ 51 kẹt 10 km sau khi 2 container tông nhau Dòng xe kẹt dài trên quốc lộ 51. Video: Huy Thảo

Quốc lộ 51 dài khoảng 64 km, 8 làn xe, kết nối TP HCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đang quá tải nghiêm trọng, thường xuyên ùn tắc và xảy ra tai nạn. Từ ngày 7/12, Đồng Nai thống nhất với TP HCM cấm xe tải trọng lớn lưu thông ở làn số 3 (sát làn xe máy) để giảm xung đột giao thông. Tuy nhiên, đối với làn rẽ trái, thay vì điều chỉnh theo TP HCM về làn 3, Đồng Nai vẫn giữ nguyên làn số 1 (sát dải phân cách) như trước.

Phước Tuấn