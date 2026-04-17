Quốc lộ 1A mở rộng tạo dư địa cho thị trường địa ốc Nam Hà Nội

Quốc lộ 1A đoạn từ hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ mở rộng, kết nối nhiều tuyến vành đai và trục giao thông, tăng lợi thế tiếp cận của bất động sản khu Nam Thủ đô.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án 36,3 km quốc lộ 1 từ hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ mở rộng lên 90 m, trong đó đường chính 10 làn xe, đường gom hai bên mỗi bên 3 làn. Tuyến đường có 11 nút giao thông chính gồm: giao với vành đai 1 (đầu tuyến), vành đai 2, vành đai 2,5, đường 70, vành đai 3, vành đai 3.5, vành đai 4, tỉnh lộ 427 (cầu Dương Trực Nguyên), trục giao thông chính khu đô thị thể thao Olympic, vành đai 4.5 và nút cầu Giẽ (cuối tuyến).

Dự án hướng tới hình thành tuyến đường trục hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, phục vụ nhu cầu đi lại giữa trung tâm Hà Nội với các khu đô thị lớn phía Nam, đồng thời tăng cường kết nối Thủ đô với các tỉnh. Tuyến đường cũng được kỳ vọng góp phần tái cấu trúc đô thị dọc quốc lộ 1 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Phối cảnh dự án Rivea Residences tại khu Nam Hà Nội. Ảnh: Meygroup

Vĩnh Hưng, khu vực giáp ranh Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, cũng hưởng lợi từ công trình này. Tại đây, một số tuyến đường nội khu đang được triển khai để kết nối trực tiếp với các trục lớn.

Tuyến đường rộng 13,5 m dự kiến nối khu vực ngõ 319 Vĩnh Hưng với khu tập thể Viện 108. Một tuyến khác rộng 21,5 m đóng vai trò liên kết ra các trục Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên. Các tuyến này bổ sung mạng lưới giao thông cấp khu vực, rút ngắn quãng đường di chuyển từ nội khu ra các trục chính.

Nằm tại khu vực Vĩnh Hưng, Rivea Residences kết nối trực tiếp với hai tuyến đường này. Dự án tọa lạc trên quỹ đất gần 3 ha, giáp ranh Hoàng Mai - Hai Bà Trưng, do Meygroup phát triển.

Ngoài lợi thế gần vành đai 2, các tuyến đường mới trong khu vực giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án vào vành đai 1 và khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ. Khi quốc lộ 1A mở rộng đi vào vận hành, việc kết nối tới các khu vực phía Nam và hệ thống vành đai lớn cũng thuận tiện hơn.

Trong bán kính di chuyển ngắn, khu vực phía Nam còn tập trung nhiều bệnh viện, trường đại học và trung tâm thương mại. Khả năng tiếp cận các tiện ích hiện hữu góp phần định hình nhu cầu ở thực tại khu vực này.

Từ Rivea Residences, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển tới Hồ Gươm. Ảnh: Meygroup

Rivea Residences phát triển theo mô hình tháp đôi cao 35 tầng, cung cấp 618 căn hộ, hướng tới tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, với sự tham gia của các đơn vị thiết kế quốc tế như Aedas, Belt Collins và YD Illumination.

Các căn hộ tại dự án có tầm nhìn hướng sông Hồng và khu vực phố cổ. Bên trong, hệ tiện ích nội khu được bố trí theo nhiều tầng, gồm không gian làm việc, tiếp khách và các khu chức năng như gym, bể bơi, khu BBQ, bar ngoài trời. Cách tổ chức này đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, làm việc và giải trí trong nội khu.

Không gian tiện ích tại Rivea Residences đáp ứng nhu cầu từ làm việc, giải trí đến chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Meygroup

Trong bối cảnh hạ tầng khu Nam Hà Nội đang hoàn thiện theo hướng kết nối nhiều trục, chủ đầu tư kỳ vọng, các dự án nằm ở khu vực vành đai như Rivea Residences nhiều tiềm năng hút sự chú ý của thị trường.

Song Anh