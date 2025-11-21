Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa tê liệt, CSGT phải đóng đường

Nước lũ dâng cao khiến nhiều đoạn quốc lộ 1 qua Khánh Hòa tê liệt, buộc lực lượng chức năng hạn chế xe từ phía Nam và điều tiết phương tiện từ cao tốc ra tuyến tránh.

Chiều 21/11, CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa lập chốt tại xã Công Hải (Ninh Thuận cũ) tạm đóng quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc, do dòng xe ùn ứ trước vùng ngập giáp ranh Phú Yên. Hàng trăm ôtô, xe tải, xe khách buộc phải dừng lại chờ.

Đại diện Phòng CSGT Khánh Hòa cho biết nhiều đoạn quốc lộ 1 trên địa bàn đang ngập sâu do nước lũ dâng, không đảm bảo an toàn, nên phải tạm hạn chế lượng xe từ phía Nam đi vào. Tại điểm chốt có lực lượng túc trực thường xuyên, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ suất ăn cho tài xế và hành khách bị kẹt lại.

Đoàn xe ùn ứ do tạm đóng chiều Nam ra Bắc trên quốc lộ 1 qua xã Công Hải. Ảnh: CSGT

Cùng ngày, trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, các xe từ Phan Thiết hướng ra Nha Trang khi đến nút giao Phan Rang được hướng dẫn rẽ ra quốc lộ 1 (Ninh Thuận cũ) để tránh khu vực ngập ở Khánh Hòa.

Sáng cùng ngày, nhiều xe chạy trên quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc đến cửa đèo Cả phải dừng lại do phía Phú Yên ngập nặng, gây ùn tắc kéo dài nhiều km. CSGT hai tỉnh Khánh Hòa và Đăk Lăk phối hợp điều tiết, tránh để quá nhiều phương tiện dồn vào một điểm.

Mưa lớn những ngày qua gây sạt lở khiến đường sắt và nhiều tuyến quốc lộ qua Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng bị chia cắt. Đất đá tràn xuống quốc lộ 1 và một số tuyến liên huyện làm hàng nghìn xe mắc kẹt. Đường sắt Bắc Nam qua Tây Nguyên xói lở nền ray buộc nhiều tàu dừng hoặc hủy chuyến. Ở Lâm Đồng, quốc lộ 20, đèo Mimosa và Prenn liên tục sạt lở, có điểm bị xé toạc mặt đường gây chia cắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang mở đường tạm, huy động máy móc khắc phục để sớm thông tuyến.

Khải Nguyên