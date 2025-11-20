Nhiều tài xế, xe hàng mắc kẹt trên quốc lộ do lũ

Trưa 20/11, hàng nghìn xe vẫn mắc kẹt tại nút giao Ngọc Hội, điểm giao giữa đường sắt Bắc – Nam với đường 23 Tháng 10 và 19 Tháng 5 - trung tâm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khu vực này đang ngập sâu do mưa lớn kèm nước lũ dâng cao khiến hàng loạt ôtô chết máy, giao thông tê liệt.