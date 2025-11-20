Thứ năm, 20/11/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ năm, 20/11/2025, 13:21 (GMT+7)

Nhiều tài xế, xe hàng mắc kẹt trên quốc lộ do lũ

Nhiều tài xế, xe hàng mắc kẹt trên quốc lộ do lũ

Nhiều đoạn quốc lộ 1A qua Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa ngập sâu, giao thông tê liệt, khiến tài xế và hàng hóa mắc kẹt.

Trưa 20/11, hàng nghìn xe vẫn mắc kẹt tại nút giao Ngọc Hội, điểm giao giữa đường sắt Bắc – Nam với đường 23 Tháng 10 và 19 Tháng 5 - trung tâm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khu vực này đang ngập sâu do mưa lớn kèm nước lũ dâng cao khiến hàng loạt ôtô chết máy, giao thông tê liệt.

Rạng sáng nay, quốc lộ 1A đoạn qua cầu Lùng, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, xe khách 40 chỗ chở 33 người hướng TP HCM đi Quảng Ngãi đã bị dòng nước lũ cuốn.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 đã tiếp cận và triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ người và xe.

Tại Gia Lai sáng nay, mưa lớn cộng với xả lũ gây ngập nặng, dòng xe tải chở hàng hóa, xe khách kẹt kéo dài 15 km trên quốc lộ 1A đoạn từ xã Phù Mỹ Bắc đến xã Phù Cát. Lúc 11h, xe bắt đầu di chuyển chậm.

Hành khách, nhân viên nhà xe nấu mì gói trên xe để đỡ đói.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Đông Hòa, tỉnh Đăk Lăk chìm trong nước lũ.

Trần Hóa - Phạm Linh - Bùi Toàn

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự