Quốc lộ 1 bị ngập, đường Hồ Chí Minh sạt lở do mưa lớn

Khoảng 500 m quốc lộ 1 qua TP Huế bị ngập 0,3 m, đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua Quảng Trị sạt lở nhiều vị trí do mưa lớn trong 24 giờ qua.

Từ đêm qua đến sáng nay, khu vực vườn quốc gia Bạch Mã ở xã Phú Lộc, TP Huế mưa đặc biệt lớn. Nước dồn về theo Khe Su, thác Trượt khiến nhiều khu dân cư dưới chân núi Bạch Mã bị ngập, đường liên thôn chia cắt.

Khoảng 500 m quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc bị ngập 0,3 m, phương tiện qua lại khó khăn. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự khu vực 3 - Phú Lộc đã phối hợp với cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện và đặt biển cảnh báo.

Quốc lộ 1 qua TP Huế bị ngập Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc bị ngập. Video: Vạn An

Nằm dưới chân núi Bạch Mã, ngôi nhà anh Võ Phước Chinh, 33 tuổi, ở xã Phú Lộc bị nước lũ tràn vào gây ngập hơn 0,3 m. "Từ đêm qua đến trưa nay, mưa lớn liên tục, nước lũ đổ về nhanh. Các tuyến đường quanh nhà bị ngập, tôi phải dắt xe máy ra quốc lộ 1 để đi làm", anh Chinh nói.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết do mưa to, lũ lên cao, xã đã cho ba trường học với hơn 3.700 em nghỉ học. Chính quyền cũng chuẩn bị phương án khi lũ dâng cao để hỗ trợ, di dời người dân vùng ngập sâu.

Giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Lộc bị ách tắc. Ảnh: Vạn An

Do dự báo từ ngày 19 đến 24/10, TP Huế tiếp tục mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã yêu cầu nhà máy thủy điện Bình Điền, Tả Trạch, Hương Điền ở thượng nguồn sông Hương, sông Bồ tăng điều tiết qua tràn và tuabin, hạ thấp mực nước trong hồ để đón các đợt mưa lũ tiếp theo.

Tại Quảng Trị, lượng mưa từ 10h hôm qua đến 10h hôm nay phổ biến 10-70 mm, một số nơi lớn như thủy điện La Tó (Tà Rụt) 201 mm, Húc (Khe Sanh) 130 mm, Ba Nang (Đakrông) 130 mm, Hướng Lộc (Tân Lập) 95 mm.

Tại xã Khe Sanh, nước lũ đổ về khiến ngầm tràn Ván Ri, cầu tràn thôn Ruộng và Xa Re trên tỉnh lộ 587 ngập 0,3-0,5 m. Lo ngại nguy cơ sạt lở, chính quyền Khe Sanh đã sơ tán 10 hộ dân với 46 người ở thôn Húc Thượng.

Hàng loạt cầu tràn, ngầm tràn khác như Đá Đỏ, Chân Rò (xã Đakrông), Ba Lòng (xã Ba Lòng), La Tó, Húc Nghì, Tà Rụt 1 (xã Tà Rụt) ngập 0,3-0,5 m. Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông cùng công an xã Tà Rụt và đơn vị quản lý đường bộ đã phân luồng, thu dọn đất đá, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến.

Đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua xã Tà Rụt bị sạt lở xuống mặt đường khiến giao thông ách tắc. Ảnh: Minh Hạnh

Trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây, từ khu vực cầu treo Đakrông vào các xã La Lay, Tà Rụt, nhiều điểm trượt sạt nhỏ. Chính quyền đã cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực hướng dẫn cho người và phương tiện.

Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiễu động gió đông, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng đang mưa lớn. Lượng mưa tính từ 19h hôm qua đến 10h tại đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 200 mm, vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) 398 mm, trạm Quế Thuận (Đà Nẵng) 209 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ trưa nay đến trưa 18/10, mưa lớn sẽ tiếp tục ở Quảng Trị - Quảng Ngãi với lượng phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm, riêng TP Huế cục bộ có nơi trên 500 mm.

Võ Thạnh - Đắc Thành