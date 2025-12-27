Quoc Huy Anh Corp và PaperOne hỗ trợ học sinh miền Trung sau lũ

Các học sinh nhận được học bổng, sách vở, đồ dùng học tập… để sớm ổn định việc học khi trường hoạt động trở lại.

Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật liệu xây dựng Quốc Huy Anh (Quốc Huy Anh Corp) phối hợp PaperOne – thương hiệu giấy văn phòng đến từ Indonesia, triển khai chương trình hỗ trợ học sinh miền Trung sau thiên tai trong hai ngày 2 - 3/12.

Đại diện PaperOne và Quoc Huy Anh Corp tặng cặp cho các em học sinh. Ảnh: Quoc Huy Anh Corp

Để trao quà tới tay các em, đoàn hỗ trợ phải đối mặt với tình trạng mưa lớn, đường sá trơn trượt và nhiều đoạn vẫn ngổn ngang sau lũ tại các xã Đông Hòa, Tuy An, Tuy Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Phú Hòa. Dù vậy, đại diện của hai bên vẫn trực tiếp đến 12 điểm trường, trao học bổng tiếp sức, tập vở, dụng cụ học tập và cặp sách mới nhằm giúp học sinh có thể tiếp tục việc học ngay khi trường lớp hoạt động trở lại.

"Đối với các em, một chiếc cặp hay bộ sách giáo khoa không đơn thuần là đồ dùng học tập mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối, một tương lai không bị gián đoạn bởi hoàn cảnh", Quốc Huy Anh Corp cho biết.

Đoàn hỗ trợ chuẩn bị quà giao tới các em gặp khó khăn sau thiên tai. Ảnh: Quoc Huy Anh Corp

Theo đại diện hai bên, việc PaperOne kết hợp cùng Quoc Huy Anh Corp chú trọng đầu tư vào giáo dục trong bối cảnh hậu thiên tai cho thấy doanh nghiệp đang triển khai một mô hình ESG có hệ thống. Và các hoạt động xã hội luôn được gắn chặt với mục tiêu phát triển bền vững, quản trị rủi ro dài hạn. Hỗ trợ giáo dục sau thiên tai giúp cộng đồng phục hồi nhanh hơn, ổn định, góp phần vào sức khỏe kinh tế – xã hội tổng thể, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp vận hành.

Quoc Huy Anh Corp và PaperOne đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát để chuẩn bị cho các dự án dài hạn như: hỗ trợ học bổng, cải thiện cơ sở vật chất trường học và thiết lập các mô hình hỗ trợ học đường bền vững phù hợp với điều kiện từng địa phương. Điều này phù hợp với chiến lược ESG theo hướng dài hạn. Trong đó, doanh nghiệp không chỉ phản ứng trước thảm họa mà chủ động xây dựng nền tảng vững chắc để cộng đồng có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động tương lai.

Nhà phân phối PaperOne của Quoc Huy Anh Corp tham gia cùng đoàn tại Tuy Hòa – Đắk Lắk. Ảnh: Quoc Huy Anh Corp

PaperOne là thương hiệu giấy in văn phòng cao cấp xuất xứ từ Indonesia, thuộc tập đoàn APRIL (Asia Pacific Resources International Limited) – một trong những nhà sản xuất bột giấy và giấy lớn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Các sản phẩm của thương hiệu này được phát triển theo định hướng bền vững, chú trọng quản lý rừng có trách nhiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Quoc Huy Anh Corp là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối giấy và văn phòng phẩm tại Việt Nam. Công ty hiện là nhà phân phối thương hiệu giấy PaperOne trên thị trường trong nước. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp còn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, hướng tới giáo dục và hỗ trợ cộng đồng.

(Nguồn: Quoc Huy Anh Corp)