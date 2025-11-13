Quốc hội yêu cầu đánh giá công chức theo KPI

Quốc hội đề nghị Chính phủ áp dụng đánh giá công chức theo kết quả nhiệm vụ, siết kỷ luật hành chính và thu hút nhân lực chất lượng cao trong năm 2026.

Sáng 13/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, trong đó giao Chính phủ thực hiện đánh giá công chức theo tiêu chí, kết quả nhiệm vụ và nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, nhất là đội ngũ cán bộ các bộ, ngành Trung ương.

Quốc hội cũng yêu cầu triển khai hiệu quả cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận công chức; đồng thời siết kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chính phủ được giao hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính, tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong vận hành bộ máy mới, đặc biệt ở cấp cơ sở. Nhiệm vụ trọng tâm là xử lý vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số và dữ liệu; phân cấp, phân quyền tối đa gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm giải trình.

Phát biểu trước Quốc hội hồi tháng 5, bà Phạm Thị Thanh Trà (khi còn là Bộ trưởng Nội vụ, nay là Phó thủ tướng) cho biết việc đánh giá cán bộ phải chuyển từ định tính sang định lượng, dựa trên sản phẩm và dữ liệu. Bộ Nội vụ sẽ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công chức dựa trên công nghệ, dữ liệu số và kinh nghiệm quốc tế, phù hợp đặc thù công vụ Việt Nam, hướng tới xóa bỏ tư duy "biên chế suốt đời".

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Về giáo dục đào tạo, Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát và hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm một bộ sách giáo khoa thống nhất sử dụng từ năm học 2026-2027. Các cơ quan cần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai; tăng cường giáo dục văn hóa, nghệ thuật và thể chất trong nhà trường.

Quốc hội cũng yêu cầu đầu tư phát triển các đại học quốc gia và cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, xây dựng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi.

Liên quan đến khoa học công nghệ, Chính phủ được giao xây dựng chương trình nghiên cứu đột phá trong 11 nhóm công nghệ chiến lược; đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là đất đai, khoáng sản; phát triển cơ sở nghiên cứu công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Quốc hội đề nghị nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở; nghiên cứu cơ chế bảo vệ cán bộ y tế khi thi hành nhiệm vụ; hoàn thiện chính sách dân số để thích ứng với già hóa nhanh; mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Chính phủ được giao xây dựng Đề án xử lý ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TP HCM; điều chỉnh lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải với phương tiện giao thông; nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân.

Sơn Hà