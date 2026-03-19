Quốc hội Thái Lan bầu ông Anutin làm Thủ tướng

Quốc hội Thái Lan bầu ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng, sau khi đảng Bhumjaithai của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 2.

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram hôm nay cho biết ông Anutin Charnvirakul nhận được 293 phiếu ủng hộ từ các nghị sĩ, vượt qua đối thủ Natthaphong Ruengpanyawut với 119 phiếu, trong khi 86 nghị sĩ bỏ phiếu trắng.

"Tôi hy vọng có thể tiếp tục tại nhiệm để phục vụ người dân lâu nhất có thể. Những người hiểu tôi đều biết rằng mỗi khi có vấn đề ảnh hưởng đến người dân, tôi luôn lập tức lên tiếng và đáp ứng nhu cầu của họ", ông Anutin nói với báo giới trước cuộc bỏ phiếu.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại quốc hội ở Bangkok ngày 19/3. Ảnh: AFP

Ông Anutin, 59 tuổi, là triệu phú thừa kế gia sản khổng lồ trong ngành xây dựng và ủng hộ hợp pháp hóa cần sa tại Thái Lan. Ông trở thành Thủ tướng lâm thời Thái Lan vào tháng 9/2025 sau khi người tiền nhiệm Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vì vi phạm đạo đức.

Trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 2, đảng Bhumjaithai của ông Anutin giành chiến thắng với kết quả tốt nhất từ trước đến nay. Đảng này cam kết xây tường dọc biên giới với Campuchia, đóng toàn bộ cửa khẩu với quốc gia láng giềng và tuyển 100.000 lính tình nguyện, qua đó giành nhiều ghế nhất và đưa ông Anutin vào vị thế dẫn dắt chính phủ.

Đảng Pheu Thai, xếp thứ ba và có liên hệ với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, đã đồng ý tham gia chính phủ liên minh với Bhumjaithai cùng 14 đảng nhỏ khác.

Đảng Nhân dân cải cách, từng dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước bầu cử nhưng cuối cùng chỉ xếp thứ hai về số phiếu, sẽ lãnh đạo phe đối lập.

Chính phủ mới của Thái Lan sẽ phải ứng phó với những tác động từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, tăng trưởng kinh tế chậm lại và căng thẳng biên giới kéo dài với Campuchia.

