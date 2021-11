Quốc hội sẽ xem xét dự án cao tốc Bắc Nam tại kỳ họp chuyên đề

Chương trình kỳ họp chuyên đề của Quốc hội dự kiến có 5 nội dung, bao gồm dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025.

Chiều 22/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về kỳ họp chuyên đề của Quốc hội, dự kiến tổ chức cuối tháng 12 tới. Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Ủy ban Thường vụ đã đề nghị Chính phủ sớm trình hồ sơ 5 nội dung đã thống nhất để có cơ sở, xem xét, đề xuất việc tổ chức kỳ họp này.

Đến nay, Quốc hội đã nhận hồ sơ tài liệu của 4 nội dung, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật; dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đề án thí điểm việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư; dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.

"Hiện còn thiếu hồ sơ đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội", ông Cường nói.

Các cơ quan của Quốc hội đang thẩm tra những nội dung liên quan. Trên cơ sở này, Ủy ban Thường vụ sẽ xem xét, báo cáo Quốc hội quyết định việc tổ chức kỳ họp chuyên đề.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin thêm, Chính phủ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật để tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn liên quan đến đầu tư và kinh doanh. Còn chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, nên phải báo cáo Quốc hội cho ý kiến.

Về đề án tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công, trong kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết cho chủ trương thí điểm. Nhưng sau khi xây dựng đề án, Chính phủ nhận thấy một số việc cần thiết tiếp tục báo cáo Quốc hội quyết định.

Đối với dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, theo ông Huệ, lẽ ra nội dung này đã được trình xem xét cùng với 4 địa phương (Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế) tại kỳ họp vừa qua. Tuy nhiên, do khó khăn về phòng chống dịch nên Cần Thơ và bộ ngành liên quan không kịp chuẩn bị dự thảo, do vậy các cơ quan đã đề xuất Quốc hội xem xét tại kỳ họp chuyên đề.

Ngoài ra, nghị quyết của Quốc hội đã giao Chính phủ xây dựng chương trình tổng thể về phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, và về phòng chống dịch theo nguyên tắc thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn, hiệu quả.

"Những giải pháp tài chính, tiền tệ để hỗ trợ cho chương trình phục hồi, phát triển kinh tế cần được trình Quốc hội xem xét, ban hành theo thẩm quyền", ông Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ các cơ quan "quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực tối đa" để chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, nghiên cứu kỹ lưỡng và "chuẩn bị nội dung xong lúc nào sẽ tổ chức họp lúc ấy".

Theo quy định, Quốc hội họp 2 kỳ mỗi năm, trừ năm đầu khóa có 3 kỳ. Năm nay, nếu tổ chức kỳ họp chuyên đề vào tháng 12 thì Quốc hội sẽ có kỳ họp thứ tư nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách và đột xuất, cấp thiết cho quốc kế dân sinh.

Trong tuần trước, Bộ Giao thông Vận tải cho hay ngoài 11 dự án cao tốc Bắc Nam đang triển khai, Chính phủ đã có tờ trình số 519 gửi Quốc hội báo cáo tiền khả thi dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông (giai đoạn 2021 -2025) với 12 dự án thành phần, dài 729 km.

Hoàng Thùy