Quốc hội sẽ tập trung giám sát vấn đề nóng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết hoạt động giám sát chuyên đề sẽ gọn nhẹ, tập trung vào nội dung bức xúc nhất và chỉ thực hiện một lần mỗi năm.

Chiều 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi). Dự thảo luật sửa đổi theo hướng Quốc hội, Hội đồng nhân dân không trực tiếp tổ chức đoàn giám sát chuyên đề. Hàng năm, Quốc hội sẽ quyết định lựa chọn chuyên đề giám sát và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội thực hiện, báo cáo kết quả để Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp và ra nghị quyết.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội sẽ giám sát hoạt động, văn bản pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số, việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương sẽ thuận tiện hơn vì đều có sẵn trong hệ thống. "Giám sát không cần phải đi những đoàn rầm rộ, phải rất gọn nhẹ", ông nói, nhấn mạnh giám sát phải chỉ ra điểm mạnh, điểm hạn chế để kịp thời khắc phục, không làm khó cho bộ ngành, địa phương.

Theo ông, giám sát chuyên đề của Quốc hội tới đây chỉ nên một năm một lần, tập trung vào vấn đề nóng nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cần tăng cường giám sát, thường xuyên phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh chính sách, pháp luật.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng nhấn mạnh dự luật phải thể hiện rõ nguyên tắc giám sát trên cơ sở bằng chứng, không dựa vào ý chí chủ quan. Đoàn giám sát phải thu thập, đánh giá, khảo sát thực tiễn. Ông đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội rằng mỗi năm chỉ cần một chuyên đề giám sát của Quốc hội, các nội dung khác giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan chuyên môn thực hiện theo chương trình đã phê duyệt.

Theo quy định hiện hành, mỗi năm Quốc hội giám sát hai chuyên đề tại hai kỳ họp thường kỳ, đồng thời giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát hai chuyên đề khác. Với giám sát chuyên đề của Quốc hội, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết thành lập đoàn và kế hoạch giám sát.

