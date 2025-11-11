Quốc hội phê chuẩn hai Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

Quốc hội phê chuẩn hai Phó chủ tịch và ba Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong đó ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự.

Nghị quyết do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành ngày 10/11, trong đó nêu Quốc hội phê chuẩn chức vụ Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch Quốc hội. Ông Chiến đồng thời đảm nhiệm vai trò Trưởng Tiểu ban nhân sự của Hội đồng.

Cùng nghị quyết này, Quốc hội phê chuẩn bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ba Ủy viên mới được phê chuẩn gồm ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; và ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Quang Vinh

Ông Đỗ Văn Chiến nguyên là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội sáng 10/11. Ông Chiến 63 tuổi, là kỹ sư Nông nghiệp, người dân tộc Sán Dìu, quê Tuyên Quang; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên dự khuyết khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11-13; đại biểu Quốc hội ba khóa 13-15.

Theo cơ cấu, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia là Chủ tịch Quốc hội. Phó chủ tịch Thường trực là Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự. Ba Phó chủ tịch gồm một Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó chủ tịch nước.

Quốc hội khóa 16 có 500 đại biểu

Theo Nghị quyết mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Quốc hội khóa 16 gồm 500 đại biểu. Trong đó, 217 đại biểu thuộc các cơ quan Trung ương (chiếm 43,4%) và 283 đại biểu ở địa phương (chiếm 56,6%).

Ở Trung ương, cơ quan Đảng có 10 đại biểu; cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu; các cơ quan của Quốc hội (đại biểu chuyên trách ở Trung ương) 145 đại biểu; Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ 15 đại biểu; Bộ Quốc phòng 13 đại biểu; Bộ Công an 3 đại biểu; TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan có một đại biểu; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 25 đại biểu.

Số lượng đại biểu ở địa phương được phân bổ dựa trên hai nhóm cơ cấu: định hướng và hướng dẫn. Cơ cấu định hướng gồm 179 đại biểu (chiếm 35,8%) là khung để các tỉnh, thành phố giới thiệu người ứng cử, trong đó có lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; đại biểu hoạt động chuyên trách; Mặt trận Tổ quốc; đại biểu tôn giáo, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát, sở tư pháp, viện nghiên cứu, trường đại học, học viện, doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn.

Cơ cấu hướng dẫn (104 đại biểu) là phần linh hoạt để các địa phương giới thiệu ứng cử viên từ các ngành khoa học, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, chính quyền cơ sở, nội chính, nhân sĩ, trí thức. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa phụ nữ, người ngoài Đảng, người dân tộc thiểu số, người trẻ tuổi và tự ứng cử.

Theo cơ cấu kết hợp, đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự kiến khoảng 80-90 người, trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Đại biểu ngoài Đảng từ 25-50 người; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) khoảng 50 người; đại biểu tái cử khoảng 160 người. Tỷ lệ đại biểu dân tộc thiểu số bảo đảm ít nhất 18% danh sách ứng cử, đại biểu nữ đạt tối thiểu 35%. Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, bảo đảm tổng số không dưới 7 đại biểu.