Quốc hội Mỹ duyệt dự luật công khai hồ sơ Epstein

Lưỡng viện Mỹ bỏ phiếu qua thông qua dự luật dề nghị Bộ Tư pháp công bố hồ sơ về tỷ phú Epstein, sau khi ông Trump ngừng phản đối.

Dự luật "Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein" được Hạ viện Mỹ thông qua hôm 18/11 với chỉ duy nhất một người phản đối trong tổng số 428 nghị sĩ bỏ phiếu.

Thượng viện cũng nhất trí nhanh chóng phê chuẩn dự luật mà không cần bỏ phiếu thủ công để chuyển thẳng tới Nhà Trắng cho Tổng thống Donald Trump xem xét ký, ngay sau khi văn kiện được chuyển tới từ Hạ viện. Ông Trump đã cam kết sẽ không phủ quyết dự luật.

Dự luật do hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna và hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đề xuất từ tháng 7, đề nghị Bộ Tư pháp công bố tất cả hồ sơ về cuộc điều tra tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell, bao gồm nhật ký bay, danh sách cá nhân và tổ chức dính líu, cùng mọi tài liệu về những dữ liệu bị tiêu hủy, thất lạc hay chỉnh sửa.

Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ Steve Scalise (giữa) tại Đồi Capitol sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện hôm 18/11. Ảnh: AFP

Dự luật cho phép Bộ Tư pháp giữ lại những tài liệu "có thể gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra liên bang đang diễn ra".

Sau nhiều nỗ lực của những người đứng đầu đảng Cộng hòa nhằm ngăn cuộc bỏ phiếu, toàn bộ đảng viên Dân chủ và 4 nghị sĩ Cộng hòa đã kích hoạt quy trình đặc biệt nhằm buộc dự luật phải được đưa ra Hạ viện biểu quyết. Các nhà lập pháp cho biết dư luận xứng đáng nhận được câu trả lời về vụ án có tới hơn 1.000 nạn nhân này.

Sau thời gian dài phản đối, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/11 tuyên bố ủng hộ công khai hồ sơ Epstein với lý do "không có gì phải che giấu". Theo hãng thông tấn AFP, ông Trump đổi ý sau khi nhận thấy rõ rằng phần lớn thành viên đảng Cộng hòa không ủng hộ mình về vấn đề này.

"Tôi không liên quan gì đến Jeffrey Epstein", Tổng thống Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman. "Tôi đã tống ông ta ra khỏi câu lạc bộ của mình sau khi biết người này là kẻ biến thái bệnh hoạn".

Ông Trump và Epstein từng là bạn bè nhưng bất hòa vào năm 2004 vì một thỏa thuận bất động sản. Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Tổng thống Mỹ phủ nhận từng đến dinh thự của tỷ phú ấu dâm ở Quần đảo Virgin, nơi diễn ra các hành động phạm tội. Ông Trump khẳng định không biết về các hành vi trái luật của Epstein.

Phạm Giang (Theo AFP)