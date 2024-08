Quốc hội miễn nhiệm bốn cán bộ cấp cao để nhận nhiệm vụ mới

Quốc hội miễn nhiệm Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long để nhận nhiệm vụ mới.

Các nghị quyết miễn nhiệm được Quốc hội thông qua chiều 26/8.

Trước đó, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ trái qua: Phó thủ tướng Lê Thành Long, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang và Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí.

Ông Lê Thành Long 61 tuổi, là tiến sĩ Luật, quê tỉnh Thanh Hóa. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Tổng hợp Adecbaijan (Liên Xô cũ), ông Long bắt đầu sự nghiệp ở vị trí chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp. Ông sau đó trải qua nhiều cương vị ở Bộ như thư ký Bộ trưởng, Vụ trưởng Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thứ trưởng Tư pháp.

Trong hơn một năm từ tháng 3/2014 đến 10/2015, ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 4/2016 đến nay, ông giữ chức Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Nguyễn Hòa Bình 66 tuổi, phó giáo sư, tiến sĩ Luật, quê tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15.

Ông Nguyễn Hòa Bình từng giữ nhiều cương vị trong ngành công an, như Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, Bộ Công an.

Tháng 5/2008, ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Bí thư Tỉnh ủy 2 năm sau đó. Tháng 8/2011, ông làm Viện trưởng VKSND tối cao và giữ cương vị này gần 4 năm trước khi được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND tối cao tháng 4/2016.

Ông Trần Lưu Quang 57 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, là thạc sĩ Quản lý công, kỹ sư cơ khí; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, từng làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 2/2019, ông Quang giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM và hơn hai năm sau được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 1/2023, tại kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa 15 phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó thủ tướng.

Ông Lê Minh Trí 64 tuổi, quê huyện Củ Chi, TP HCM, cử nhân Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 (từ tháng 8/2024); đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông từng làm Phó phòng tham mưu an ninh Công an TP HCM, thư ký Thứ trưởng Nội vụ (nay là Bộ Công an). Khi đang là trung tá an ninh, ông được biệt phái làm thư ký Chủ tịch UBND TP HCM rồi làm Phó chánh văn phòng HĐND, UBND TP HCM.

Sau đó, ông Trí giữ cương vị Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11, Chủ tịch UBND quận 1, Phó chủ tịch UBND TP HCM rồi Phó ban Nội chính Trung ương. Từ tháng 4/2016 đến nay, ông Trí làm Viện trưởng VKSND Tối cao.

Sơn Hà