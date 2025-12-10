Quốc hội chốt thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất 35%

Quốc hội chốt phương án sửa biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 xuống 5 bậc, mức thuế cao nhất vẫn giữ 35%.

Sáng 10/12, với trên 92% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Theo đó, từ 1/7/2026, biểu thuế lũy tiến từng phần với thu nhập cá nhân giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Theo đó, mức thuế thấp nhất là 5% áp dụng với thu nhập đến 10 triệu đồng một tháng. Thuế suất cao nhất vẫn là 35% với thu nhập trên 100 triệu đồng, thay vì mức 80 triệu như hiện nay.

Bậc Thu nhập (triệu đồng/tháng) Thuế suất (%) 1 Đến 10 5 2 Trên 10-30 15 3 Trên 30-60 25 4 Trên 60-100 30 5 Trên 100 35

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết biểu thuế mới này giúp mọi cá nhân giảm số tiền phải nộp. Đồng thời, nó cũng khắc phục tình trạng mức thuế tăng vọt giữa các bậc như hiện nay.

Về mức thuế suất cao nhất 35%, theo báo cáo của Chính phủ, đây là mức trung bình so với các nước trên thế giới. Một số nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang áp dụng bậc thuế thu nhập cá nhân cao nhất 35%, còn Trung Quốc là 45%. Chính phủ cho biết nếu điều chỉnh mức 35% xuống 30% như một số đề xuất trước đó, sẽ bị cho là chính sách giảm thuế cho người giàu.

Về mức giảm trừ gia cảnh, Quốc hội giao Chính phủ căn cứ biến động của giá, thu nhập để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Theo nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua hôm 17/10, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu một tháng (tăng 4,5 triệu), cho người phụ thuộc lên 6,2 triệu (tăng 2,2 triệu). Mức này sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Với mức giảm trừ này, cá nhân người nộp thuế (không có người phụ thuộc) thu nhập 17 triệu đồng một tháng, từ kỳ tính thuế năm 2026 họ chưa phải đóng thuế, sau khi trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

Cụ thể, cá nhân có thu nhập 17 triệu đồng một tháng, mức đóng bảo hiểm xã hội bằng thu nhập. Số tiền bảo hiểm 10,5% (bảo hiểm xã hội 8%, y tế 1,5% và thất nghiệp 1%) là 1,785 triệu đồng. Tổng các khoản được giảm trừ là 17,285 triệu đồng (sau khi cộng mức giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu), lớn hơn thu nhập nên họ chưa phải nộp thuế.

Trường hợp có 1 người phụ thuộc, cá nhân thu nhập 24 triệu một tháng cũng không phải nộp thuế sau khi trừ các khoản bảo hiểm. Tương tự, cá nhân có thu nhập 31 triệu đồng một tháng và 2 người phụ thuộc, họ cũng chưa phải nộp thuế khi áp theo biểu thuế lũy tiến.

