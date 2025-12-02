Chính phủ vẫn muốn giữ thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất 35%

Chính phủ vẫn đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân cao nhất 35%, vì cho rằng nếu giảm xuống 30% sẽ "bị cho là chính sách cho người giàu".

Tối 2/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Tại dự thảo mới nhất trình Quốc hội, Chính phủ vẫn giữ biểu thuế 5 bậc như phương án đưa ra hồi đầu tháng 11. Mức cao nhất vẫn là 35%, với phần thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi tháng (sau khi giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc).

Theo Chính phủ, thuế suất cao nhất 35% là hợp lý, ở "mức trung bình, không quá cao cũng không thấp" so với các nước trên thế giới. Một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang áp dụng bậc thuế thu nhập cá nhân cao nhất 35%, còn Trung Quốc là 45%.

"Trường hợp điều chỉnh mức 35% xuống 30% sẽ bị cho là chính sách giảm thuế cho người giàu", Chính phủ nêu trong báo cáo.

Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn giải trình tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tối 2/12. Ảnh: Media Quốc hội

Tại dự thảo mới, Chính phủ điều chỉnh lại 2 bậc thuế, trong đó thuế suất bậc 2 (thu nhập tính thuế 10-30 triệu đồng một tháng) giảm từ 15% còn 10%.

Tương tự, mức thuế bậc 3 (thu nhập tính thuế trên 30 đến 60 triệu đồng một tháng) hạ về 20%.

Với biểu thuế mới này, Chính phủ cho rằng tất cả cá nhân sẽ được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu hiện hành. Đồng thời, biểu thuế mới cũng hợp lý hơn, khắc phục việc tăng đột ngột tại một số bậc thuế.

Trong các phiên thảo luận trước đó, nhiều đại biểu băn khoăn về tính hợp lý trong phương án điều chỉnh các ngưỡng thu thập và thuế suất tương ứng. Cụ thể, khoảng cách giữa các bậc có độ chênh lệch khác nhau. Theo biểu thuế trình đầu tháng 11, bậc 1, 2 và 3 cách nhau lên đến 10%, còn bậc 4 và bậc 5 chỉ chênh 5%. Do đó, đại biểu lo ngại người có thu nhập ở bậc 2 và 3 sẽ chịu áp lực thuế cao hơn so với quy định hiện hành, trong khi đây lại là nhóm chiếm phần lớn trong diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề nghị cân nhắc chỉ quy định mức thuế cao nhất 25% hoặc 30%.

Tại báo cáo thẩm tra, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính đánh giá Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý thuế suất tại biểu thuế lũy tiến từng phần của cá nhân đảm bảo hợp lý.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu tại phiên họp 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tối 2/12. Ảnh: Media Quốc hội

Góp ý tại phiên họp, ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI) cho rằng dự thảo vẫn chưa có cơ chế điều chỉnh bậc thuế theo biến động của lạm phát. Điều này, theo ông Tuấn, có thể khiến người dân bị đẩy lên bậc thuế cao hơn, dù sức mua thực tế không tăng. Vì vậy, ông kiến nghị bổ sung cơ chế tự động điều chỉnh các bậc thuế theo chỉ số CPI.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn giải thích trượt giá hay biến động giá cả đã được xử lý thông qua cơ chế giảm trừ gia cảnh. Như vậy, theo ông Tuấn, phần thu nhập chịu thuế (sau khi đã tính giảm trừ gia cảnh) cũng được điều chỉnh theo biến động giá cả. Cùng với đó, ngưỡng thu nhập tính thuế tại bậc 1 đã được nhà điều hành nới lên 10 triệu đồng, thay vì 5 triệu như hiện hành.

Ông nói thêm trong quá trình thực hiện sau này, Chính phủ rà soát, tiếp tục đề xuất Quốc hội xem xét điều chỉnh nếu cần thiết.

Dự kiến Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) ngày 10/12, và có hiệu lực từ 1/7/2026. Các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.

Anh Tú