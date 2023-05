Quốc hội bàn chính sách giảm thuế VAT 2%

Ngày 1/6, sau phiên sáng tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế xã hội, Quốc hội sẽ bàn việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% vào buổi chiều.

Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% theo Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội là cần thiết, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Việc giảm VAT vào năm 2022 đã giúp doanh nghiệp, người dân khoảng 44.500 tỷ đồng, góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 tăng 19,8% so với năm trước. Thu thuế VAT nội địa không giảm mà tăng 10% so với cùng kỳ.

Vì vậy, Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% VAT, áp dụng với một số hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 10% trong nửa cuối năm 2023; không áp dụng với nhóm hàng hóa như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Công nhân tại khu công nghiệp Thuận Đạo, tỉnh Long An. Ảnh: Hoàng Nam

Cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tài chính Ngân sách đã đặt câu hỏi về mức độ hiệu quả khi tiếp tục thực hiện chính sách trong năm nay, khi sức mua và tiêu dùng đang khó khăn so với bối cảnh bùng nổ hậu đại dịch năm 2022. Chỉ số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong năm 2022 tăng dần từ quý 1, đạt mức 104,6% so cùng kỳ; quý 2 đạt 119,5% và đạt đỉnh điểm vào quý 3 ở mức 141,2% so cùng kỳ; giảm dần từ quý 4 xuống còn 117,1%, ngay trong thời điểm đang giảm VAT.

Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách, giảm VAT vào giai đoạn nửa cuối 2023 khó có thể phát huy được tác dụng kích cầu và thúc đẩy tăng trưởng như trong năm 2022. Hơn nữa, giảm VAT cho nửa cuối năm 2023 sẽ hụt thu ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 24.000 tỷ đồng, trong khi số thu năm nay được dự báo là sẽ có nhiều khó khăn.

Do đó, Ủy ban cho rằng, biện pháp kích cầu trong năm 2023 nên tập trung vào tháo gỡ các nút thắt để tăng cường giải ngân và phát huy hiệu quả của chi đầu tư công trong gói phục hồi kinh tế hơn.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nội dung này vào phiên bế mạc kỳ họp, chiều 24/6.

Theo chương trình làm việc, trong ngày 1/6, Quốc hội cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. Sau mỗi phiên thảo luận, thành viên Chính phủ sẽ giải trình vấn đề đại biểu quan tâm.

