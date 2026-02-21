Quốc gia lội ngược dòng cuộc 'suy thoái tình dục'

Trái với xu hướng "suy thoái tình dục" ở phương Tây, thanh niên Đan Mạch vẫn duy trì đời sống chăn gối ổn định nhờ an sinh tốt và văn hóa cởi mở.

Cảnh người dân thoải mái bơi lội trên kênh đào Copenhagen bất chấp mùa đông lạnh giá, hay hình ảnh phụ nữ tắm nắng ngực trần vào mùa xuân là minh chứng cho một nền văn hóa cởi mở, không e dè với cơ thể con người.

Xu hướng "suy thoái tình dục" (sex recession) đang lan rộng ở nhiều nước phương Tây. Theo khảo sát toàn cầu của ứng dụng hẹn hò Feeld và Viện nghiên cứu Kinsey năm 2024, 37% Gen Z (những người sinh từ 1997 đến 2012) không quan hệ tình dục trong tháng qua, cao hơn Millennial (19%) và Gen X (17%). Tại Anh, dữ liệu của YouGov chỉ ra cứ 4 người chỉ có một người phát sinh quan hệ trong tuần trước đó.

Trái lại, dữ liệu quốc gia Đan Mạch ghi nhận gần một nửa nam giới và 43% nữ giới thường xuyên có quan hệ tình dục. Độ tuổi bắt đầu làm "chuyện ấy" trung bình tại Đan Mạch luôn giữ ổn định ở mức 16,4 kể từ thập niên 1950, dẫu độ tuổi đồng thuận hợp pháp ở nước này là 15. Khảo sát cho thấy Gen Z Đan Mạch không quan hệ ít hơn các thế hệ đi trước và đa số đều hài lòng với đời sống tình dục của mình.

Kathrine Graa, 33 tuổi và Clara Filippa Andersen, 34 tuổi, trong cửa hàng đồ chơi tình dục ở Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: Guardian

Carl Christian, 23 tuổi, sinh viên tâm lý học tại Đại học Copenhagen, cho biết các mối quan hệ không ràng buộc khá phổ biến trong nhóm bạn của anh. Việc quan hệ tình dục ở tuổi 20 không bị xem là điều cấm kỵ hay tiêu cực; ngược lại, bạn bè thường chúc mừng khi ai đó tìm được bạn tình phù hợp.

Theo các chuyên gia, nền tảng kinh tế vững chắc giúp thanh niên Đan Mạch củng cố sự độc lập từ sớm. Thống kê cho thấy chỉ 11% người Đan Mạch sống cùng cha mẹ ở tuổi 24, so với con số 18% tại Anh. Đại học tại đây không thu học phí, sinh viên còn được chính phủ trợ cấp hơn 600 euro mỗi tháng. Trút bỏ được gánh nặng tài chính và áp lực học tập, thanh niên có thêm không gian và thời gian cho đời sống cá nhân.

Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục giới tính tại quốc gia Bắc Âu này phát triển theo hướng thực hành và bao dung. Học sinh được hướng dẫn sử dụng bao cao su từ năm 13 tuổi. Chương trình học cũng đặc biệt chú trọng đến cảm xúc của nữ giới, đa dạng xu hướng tính dục và nhấn mạnh nguyên tắc đồng thuận.

Tinh thần tích cực này được thể hiện rõ trong các chính sách công. Ngay trong thời kỳ đại dịch Covid-19, cơ quan y tế Đan Mạch vẫn khẳng định quan hệ tình dục là "nhu cầu thiết yếu". Các đơn vị y tế liên tục tổ chức xét nghiệm lưu động tại trường đại học để bảo vệ giới trẻ. Nhờ vậy, dẫu có mức độ hoạt động tình dục cao, các bệnh lây truyền nguy hiểm như HIV gần như được kiểm soát (103 ca mắc mới năm 2024 trên dân số 6 triệu người).

Không gian công cộng tại Copenhagen cũng phản chiếu sự cởi mở. Các cửa hàng đồ chơi tình dục hiện diện công khai như những boutique mỹ phẩm tinh tế. Kathrine Graa (33 tuổi) và Clara Filippa Andersen (34 tuổi), những người kinh doanh trong lĩnh vực này, cho biết họ muốn xây dựng những không gian để mọi người có thể trò chuyện thẳng thắn về khoái cảm. Tại đây, sản phẩm tình dục được đặt trong bối cảnh chăm sóc bản thân, thay vì bị nhìn bằng ánh mắt lệch lạc hay xấu hổ.

Đan Mạch vốn là quốc gia đầu tiên trên thế giới phi hình sự hóa nội dung khiêu dâm vào năm 1969. Di sản từ thập niên 60-70 đã để lại một tư duy cởi mở, an toàn và văn minh về tình dục.

Trong khi nhiều nước đổ lỗi cho mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò làm thui chột khao khát chăn gối ở Gen Z, Đan Mạch đã chứng minh điều ngược lại: Khi người trẻ được giáo dục đúng cách và không phải loay hoay mưu sinh, họ sẽ biết cách cân bằng cuộc sống.

Ngọc Ngân (Theo Guardian)