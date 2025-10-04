Quốc gia giàu nhất châu Âu có tân Đại công tước

Đại Công tước Guillaume đăng quang quân chủ Luxembourg trong buổi lễ có sự tham dự của các thành viên hoàng gia và nguyên thủ châu Âu.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khi hàng trăm người tụ tập bên ngoài Đại Cung điện hô vang "Guillaume, Guillaume!", vào thời điểm tân Đại công tước Luxembourg Guillaume bước ra ban công chào thần dân hôm 3/10.

Ông Guillaume, 43 tuổi, mặc quân phục màu xanh ô-liu, đeo một dải băng chéo màu vàng trước ngực, xuất hiện cùng gia đình. Bên cạnh ông là Đại công tước phu nhân Stephanie mặc váy màu xanh da trời. Họ bế hai con Charles, 5 tuổi, và Francois, 2 tuổi.

"Tôi sẽ sống cuộc đời của nhân dân tôi, tôi không muốn có ngăn cách nào giữa chúng ta. Tôi sẽ chia sẻ niềm vui và nỗi đau khổ của họ", ông Guillaume nói trong bài diễn văn đầu tiên, trích bài phát biểu năm 1919 của nữ Đại công tước Charlotte.

Đại công tước Guillaume cùng vợ con vẫy chào người dân từ Đại cung điện ở Luxembourg hôm 3/10. Ảnh: Reuters

Ông so sánh những mất mát của Thế chiến I với tình hình căng thẳng địa chính trị ngày nay.

"Là biểu tượng cho các nguyên tắc về tự do và đoàn kết được ghi trong Hiến pháp, chế độ quân chủ đã luôn là điểm tựa vững chắc và ổn định trong những giai đoạn khủng hoảng. Vì vậy, lời tuyên thệ mà tôi vừa thực hiện đánh dấu một cột mốc quan trọng về mặt thể chế đối với đất nước chúng ta", ông nói tiếp.

Đại Công tước Guillaume tiếp quản vị trí quân chủ từ cha, ông Henri, 70 tuổi, người đã giữ vai trò suốt 25 năm.

Khắp khu phố cổ Luxembourg, các cửa hàng trưng bày chân dung của vợ chồng Đại công tước và biểu ngữ màu xanh lam chào mừng "Trounweissel", nghĩa là "đăng quang" trong tiếng Luxembourg.

Nefeni Neocleousk, 18 tuổi, hào hứng khoác lá cờ Luxembourg trên vai. "Hãy làm thật tốt, ngài sẽ thành công", cô nói.

Hoàng gia Hà Lan và Bỉ đã tới dự nghi lễ đăng quang. Tân Đại công tước sau đó tổ chức dạ tiệc chiêu đãi khách, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Guillaume là Đại công tước thứ bảy của Luxembourg kể từ năm 1890, khi chế độ quân chủ hiện đại được thành lập. Luxembourg là đại công quốc (quốc gia do một đại công tước cai trị) duy nhất tồn tại trên thế giới ngày nay.

Vào ngày 4-5/10, ông sẽ đi thăm một vòng quanh quốc gia nhỏ bé có diện tích bằng bang Rhode Island của Mỹ và dân số 700.000 người. Chuyến thăm sẽ kết thúc bằng một Lễ Thánh Chủ nhật với Tổng Giám mục Jean-Claude Hollerich tại nhà thờ Công giáo Đức Bà Luxembourg.

Ông Guillaume từng du học ở Pháp, Thụy Sĩ và Sandhurst, học viện quân sự Vương quốc Anh. Ông cũng từng làm việc cho các công ty của Bỉ, Đức và Tây Ban Nha.

Christoph Brüll, nhà sử học kiêm giáo sư Đại học Luxembourg, cho biết tân Đại công tước Guillaume vẫn giữ vai trò truyền thống, không can thiệp vào chính trị mà chỉ đóng vai trò là biểu tượng tinh thần của đất nước.

Luxembourg nằm giữa Pháp, Đức và Bỉ, hình thành vào thế kỷ 17 và 19. Đây là quốc gia giàu có nhất Liên minh châu Âu nếu tính theo GDP bình quân đầu người. Luxembourg là một cường quốc tài chính, nơi đặt trụ sở nhiều tổ chức quan trọng của EU như Tòa án Công lý châu Âu hay Ngân hàng Đầu tư châu Âu, các công ty tái bảo hiểm, quản lý quỹ và tiền tệ.

Hồng Hạnh (Theo AP)