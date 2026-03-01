Quốc gia EU đầu tiên xóa sổ lây truyền HIV và giang mai từ mẹ sang con

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa chứng nhận Đan Mạch là quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt hoàn toàn tình trạng lây truyền HIV và giang mai từ mẹ sang con.

WHO công bố thông tin này trên trang web chính thức hôm 27/2, dựa trên kết quả thẩm định dữ liệu y tế giai đoạn 2021-2024. Để đạt mốc son y tế công cộng này, Đan Mạch đã xét nghiệm và điều trị cho hơn 95% phụ nữ mang thai, đồng thời khống chế tỷ lệ trẻ sơ sinh nhiễm bệnh mới dưới 50 ca trên 100.000 ca sinh trong nhiều năm liên tiếp.

Ảnh minh họa: The Star

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định thành tựu trên xuất phát từ cam kết chính trị mạnh mẽ và chiến lược đầu tư nhất quán vào hệ thống y tế cơ sở. Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Henri P. Kluge cũng đánh giá cao Đan Mạch khi nước này vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe nhờ hệ thống dữ liệu tin cậy, năng lực tầm soát vượt trội và chính sách chăm sóc sức khỏe lấy con người làm trung tâm.

Bộ trưởng Nội vụ và Y tế Đan Mạch Sophie Løhde khẳng định nền tảng của thành công chính là mạng lưới y tế phổ quát, đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng cho mọi người dân. Nữ bộ trưởng kỳ vọng cột mốc của Đan Mạch sẽ truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia khác, đồng thời cho biết nước này đang nỗ lực loại trừ thêm bệnh viêm gan B nhằm hoàn tất việc xóa sổ cả ba mầm bệnh lây truyền qua đường sinh nở.

Thống kê hiện tại cho thấy Đan Mạch có khoảng 5.950 người sống chung với HIV, nhưng tỷ lệ mẹ bầu mang virus chỉ dưới 0,1%. Chương trình xét nghiệm và điều trị định kỳ đã đưa tỷ lệ lây nhiễm sang thai nhi về mức không. Tương tự, quy trình tầm soát tiền sản nghiêm ngặt cũng khiến bệnh giang mai bẩm sinh trở nên vô cùng hiếm gặp. Thành quả này đưa Đan Mạch gia nhập nhóm 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu (cùng Thái Lan, Malaysia, Brazil, Oman...) bảo vệ thành công trẻ sơ sinh khỏi hai căn bệnh nguy hiểm này.

Bình Minh (Theo WHO)