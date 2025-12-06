Quốc gia Đông Nam Á sắp 'vượt mặt' Mỹ về số sinh viên

Indonesia được dự báo sẽ vượt qua Mỹ và Brazil để trở thành hệ thống giáo dục đại học có quy mô sinh viên lớn thứ ba thế giới vào 2035.

Báo cáo hồi cuối tháng 11 từ đội ngũ tư vấn của tổ chức Times Higher Education dự báo xu hướng tuyển sinh của các quốc gia trong vòng 10 năm tới.

Theo đó, Indonesia sẽ có thêm 4,3 triệu sinh viên vào năm 2035, đạt 13 triệu người, vượt qua Mỹ và Brazil. Hiện, hệ thống giáo dục đại học ở nước này lớn thứ năm thế giới.

Bà Lucia Costantini, nhà khoa học dữ liệu hàng đầu tại dataHE, cho biết nếu so với Mỹ, tỷ lệ tuyển sinh tại Indonesia đang tăng mạnh ở cả bậc đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ). Kết hợp với dân số đang phát triển, tổng số sinh viên sẽ gia tăng đáng kể.

Trong khi đó, những chuyển dịch trong dân số và tỷ lệ nhập học khiến thị phần tuyển sinh toàn cầu của Mỹ giảm. Costantini giải thích dù tỷ lệ sinh viên trẻ nhập học đại học đang tăng, nhưng dân số nhóm này dự báo giảm nhẹ. Tỷ lệ nhập học của nhóm sinh viên lớn tuổi có xu hướng giảm, trong khi mức tăng dân số không đủ để duy trì tăng trưởng. Tuyển sinh sau đại học cũng tương tự.

Khuôn viên Đại học Indonesia (Universitas Indonexia -UI), top 189 thế giới theo bảng xếp hạng QS. Ảnh: UI

Ngoài Indonesia, hệ thống giáo dục đại học ở các nước châu Á sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, trong bối cảnh cả dân số toàn cầu và nhu cầu nâng cao kỹ năng gia tăng.

Đến 2035, tổng số sinh viên nhập học dự kiến tăng 32% (lên 66 triệu) ở Nam Á, và tăng 36% (lên 53 triệu) ở Đông Á. Hai khu vực Đông Nam Á và Tây Á cũng được dự báo sẽ mở rộng đáng kể.

Hai cường quốc về số sinh viên sẽ là Ấn Độ và Trung Quốc, lần lượt đạt 53 và 47 triệu sinh viên vào năm 2035.

Ngược lại, số sinh viên Bắc Mỹ dự kiến chỉ tăng nhẹ, từ 12,7 triệu lên 12,8 triệu trong giai đoạn này. Nếu xét riêng Mỹ, tổng số sinh viên, bao gồm cả trong nước và quốc tế, ước tính giảm 1%.

Trong số 20 hệ thống giáo dục lớn nhất thế giới, Nga được dự báo sẽ sụt giảm mạnh nhất, ở mức 9%.

Tại châu Âu, Vương quốc Anh dự kiến sẽ có thêm 1,4 triệu sinh viên – mức tăng cao top 10 trên thế giới. Cùng với Đức, đây là hai nước được dự báo tăng đáng kể về số sinh viên ở châu lục này. Tuy nhiên, xét riêng khu vực Đông Âu, tất cả sẽ giảm, đặc biệt ở Albania (giảm 61%), Belarus (56%) và Lithuania (42%).

Báo cáo nhận định những thay đổi này cho thấy nhu cầu giáo dục đại học toàn cầu đang có sự dịch chuyển dần dần. Các trường học và tổ chức giáo dục sẽ ngày càng cạnh tranh, không chỉ trong nước mà còn ở cấp khu vực và toàn cầu.

Mặc dù số lượng sinh viên giảm, báo cáo cho thấy thu nhập phi nghiên cứu (học phí, tài trợ, quyên góp,...) của các đại học Mỹ sẽ tăng thêm 84 tỷ USD vào năm 2035, vượt xa Trung Quốc (83 tỷ USD), Đức (55 tỷ USD) và Anh (13 tỷ USD).

Còn Indonesia được dự đoán sẽ có thêm gần 6 tỷ USD thu nhập phi nghiên cứu, vào top 11 trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu cho rằng các hệ thống giáo dục có quy mô lớn như Ấn Độ và Indonesia sẽ tiếp tục ưu tiên khả năng chi trả của sinh viên hơn là tối đa hóa doanh thu, nên mức thu nhập tính theo mỗi sinh viên vẫn thấp.

Khánh Linh (Theo THE)