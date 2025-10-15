Quốc gia châu Phi yêu cầu người Mỹ cọc 10.000 USD để xin visa

Mali yêu cầu người Mỹ phải nộp bảo lãnh 10.000 USD để xin visa vào nước này, đáp trả biện pháp tương tự từ chính quyền Trump.

Hãng thông tấn AP ngày 14/10 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mali cho biết nước này sẽ yêu cầu công dân Mỹ nộp khoản bảo lãnh lên đến 10.000 USD khi xin visa nhập cảnh, nhằm đáp trả việc Washington tuần trước tuyên bố từ ngày 23/10, công dân Mali khi xin visa du lịch, thương mại vào Mỹ phải nộp khoản cọc tương tự.

Quốc gia Tây Phi chỉ trích "quyết định đơn phương" này của chính phủ Mỹ, cảnh báo động thái làm suy yếu thỏa thuận song phương về visa dài hạn, nhập cảnh nhiều lần.

"Theo nguyên tắc có đi có lại, Mali đã quyết định áp chương trình visa tương tự, áp đặt các điều kiện và yêu cầu đối với công dân Mỹ như với công dân Mali", thông báo có đoạn.

Thủ đô Bamako của Mali nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters

Theo giới chức Mỹ, quyết định buộc công dân Mali nộp tiền bảo lãnh khi xin visa xuất phát từ nhiều lý do như tỷ lệ lưu trú quá hạn cao, thiếu sót trong khâu kiểm tra, thẩm định và các yếu tố liên quan đến chính sách đối ngoại.

Chính sách đặt cọc này nằm trong "chương trình thí điểm bảo lãnh visa" được chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng với 7 quốc gia châu Phi nhằm "thực thi cam kết bảo vệ biên giới và an ninh quốc gia Mỹ". Cho tới nay, Mali là quốc gia duy nhất thực thi biện pháp đáp trả cứng rắn chính sách của Mỹ.

Mali, cùng Burkina Faso và Niger, từ lâu phải đối mặt với nhiều bất ổn do sự trỗi dậy của phiến quân, trong đó có một số nhóm liên minh với al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Kể từ khi lên nắm quyền sau đảo chính 2021, giới lãnh đạo quân sự Mali đã tạo bước ngoặt lớn khi yêu cầu Pháp rút quân khỏi nước này và nhờ Nga hỗ trợ về an ninh để chống khủng bố. Tuy nhiên, tình hình an ninh ở Mali vẫn phức tạp do các nhóm cực đoan liên kết với al-Qaeda tăng cường tấn công trong những tháng gần đây.

Đầu tháng 9, nhóm Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, một chi nhánh của al-Qaeda, đã tuyên bố ngăn mọi phương tiện vận chuyển nhiên liệu nhập khẩu từ các nước láng giềng. Giới phân tích lo ngại động thái này sẽ gây rủi ro lớn cho nền kinh tế địa phương vốn mong manh và gây áp lực đáng kể với chính quyền quân sự Mali.

Đức Trung (Theo CNN, Reuters)