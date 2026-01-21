Malta có chiều dài 27 km, du khách có thể đi hết đất nước trong vòng 45 phút.

Với những tháng mùa đông dài bất tận với mưa phùn, gió bấc hoặc tuyết rơi, không ít du khách trên thế giới mong muốn tìm kiếm một điểm đến ấm áp hơn để nghỉ ngơi.

Tại châu Âu, có một quốc gia được mệnh danh là nơi sở hữu "cảng biển đẹp nhất thế giới", đồng thời có khí hậu khá ôn hòa khi phần lớn trái đất vẫn chìm trong giá rét - đó là Malta.

Quốc gia châu Âu mất 45 phút đi hết chiều dọc Ẩm thực Malta. Video: YouTube/Visit Malta

Malta thường được gọi là "viên ngọc của Địa Trung Hải" nhờ thời tiết mỗi năm có 3.000 giờ nắng ấm, cảnh quan thiên nhiên đẹp. Hòn đảo rộng 316 km2, chiều dài khoảng 27 km, du khách có thể dọc đất nước chỉ trong 45 phút. Ngoài đảo Malta lớn, quốc gia này còn có một đảo khác nhỏ hơn, Gozo, là điểm đến lưu trú lý tưởng cho các chuyến du lịch nghỉ dưỡng, chữa lành.

Từng là thuộc địa của Anh, nên người dân địa phương nói tiếng Anh trôi chảy - điều này giúp họ giao tiếp thoải mái với khách du lịch. Hệ thống sức khỏe của Malta cũng được Tổ chức Y tế Thế giới xếp hạng trong top 5 toàn cầu.

Nhờ diện tích nhỏ và mạng lưới giao thông công cộng, việc đi lại và tham quan các địa điểm rất dễ dàng. Malta cũng là một điểm xuất phát tuyệt vời để khám phá khu vực Địa Trung Hải rộng lớn hơn.

Chi phí lưu trú tại đây được đánh giá hợp lý, dễ tìm khách sạn, theo đánh giá từ các chuyên gia du lịch Anh. Trên ứng dụng Booking.com, du khách có nhiều lựa chọn đặt phòng có giá từ 240 USD cho một tuần, sức chứa tối đa hai người lớn.

Trong tháng 3, nhiệt độ tại Malta dao động 12-17 độ C, trong khi tại nhiều quốc gia châu Âu khác như Anh, mức nhiệt cao nhất thường chỉ khoảng 11 độ C. Sang tháng 4, thời tiết Malta ấm hơn, 15-20 độ C. Trung bình mỗi năm, Malta đón khoảng 3.000 giờ nắng, theo tờ Express.

Thời tiết dễ chịu giúp du khách có nhiều cơ hội khám phá Malta - hòn đảo giàu lịch sử với vô số điểm tham quan, từ các ngôi đền thời kỳ đồ đá mới đến bờ biển trải dài, thủ đô Valletta cũng là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Valletta cũng được vinh danh là điểm đến xuất sắc nhất tại Giải thưởng Readers'Choice Awards 2025 do tạp chí Condé Nast Traveller bình chọn. Được bao quanh bởi những bức tường đá kiên cố và nổi bật với lối kiến trúc Baroque, thành phố giành vị trí quán quân với số điểm gần như tuyệt đối 97,33 từ du khách và chuyên gia. Tại khu vực pháo đài, du khách có thể thưởng thức luôn một cốc bia mát lạnh với giá 5 USD, theo trang thống kê chi phí sinh hoạt uy tín hàng đầu thế giới Numbeo.

Condé Nast mô tả Valletta với "những con phố hẹp uốn lượn trải dài khắp trung tâm", cùng các hoạt động hứa hẹn thu hút du khách diễn ra bên trong các bức tường thành. Valletta cũng được biết đến với cảng biển nhộn nhịp, nơi du khách từ các du thuyền đổ bộ lên đất liền và dành một ngày để khám phá những con phố cổ lát đá.

Một góc Malta nhìn từ trên cao. Ảnh: Malta European Best Destinations

Malta có nguồn nông sản dồi dào, hải sản tươi sống và công thức nấu ăn có từ hàng trăm năm trước pha trộn phong cách Italy, Arab, Bắc Phi và bản địa, do đó, ẩm thực nơi đây được ví như "bữa tiệc của vị giác". Các món khai vị thường thấy như súp, mì pasta, risotto, antipasti hoặc các loại sốt chấm ăn kèm bánh mì, bánh quy. Trong bữa ăn gia đình, món chính thường có pasta và các món khoai tây bỏ lò. Khi ăn hàng, thực đơn phổ biến gồm các món thịt, hải sản. Bên cạnh đó, Malta còn thu hút thực khách với những ổ bánh mì vỏ giòn, dầu ô liu, mật ong và phô mai hảo hạng.

"Hãy nới lỏng thắt lưng và sẵn sàng cho hành trình khám phá ẩm thực khi đến đây", Visit Malta, website quảng bá du lịch của chính phủ hòn đảo gợi ý.

Cuộc sống về đêm tại hòn đảo được nhiều du khách miêu tả "sôi động" và "các trải điểm không đêm nào giống nhau" với hệ thống casino, quán bar, câu lạc bộ, nhà hàng và rạp hát. Một số tụ điểm giải trí nổi tiếng tại đảo quốc gồm cafe del mar, dragona casino hay chamber of mysteries.

Con hẻm nhỏ ở Malta. Ảnh: Malta European Best Destinations

Anh Minh (Theo Visit Malta, DM)