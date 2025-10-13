Quốc gia 55.000 dân mơ dự World Cup 2026

Quần đảo Faroes tiếp tục gây chấn động khi đánh bại CH Czech 2-1 ở bảng L vòng loại khu vực châu Âu, mở ra hy vọng giành vé dự World Cup 2026.

Trong một buổi tối khó tin tại Torshavn, sân vận động nhỏ giữa Đại Tây Dương như nổ tung khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Quần đảo Faroes, đội tuyển đang đứng thứ 136 FIFA thường xuyên bị xem là "kho điểm" ở châu Âu, đánh bại CH Czech (đứng thứ 39) nhờ các bàn của Soren Sorensen và Hanus Sorensen để tạo nên cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá nước này.

Kết quả này giúp Quần đảo Faroes vươn lên thứ ba bảng L với 12 điểm, kém CH Czech một điểm. Về lý thuyết, cơ hội giành vé play-off vẫn còn, dù rất mong manh, khi họ phải làm khách trên sân đội đầu bảng Croatia, trong khi CH Czech chỉ gặp đội bét bảng Gibraltar ở lượt cuối. Dẫu vậy, với người dân Quần đảo Faroes, giấc mơ World Cup chưa bao giờ gần đến thế.

Tổng giá trị đội hình của Quần đảo Faroes chỉ khoảng 6,2 triệu USD, trong khi con số của CH Czech lên tới 170 triệu USD - chênh lệch gần 30 lần. Quần đảo Faroes cũng chỉ có dân số khoảng 55.000 người.

Các cầu thủ Quần đảo Faroe vui mừng sau trận thắng CH Czech 2-1 ở lượt 8 bảng L vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu ngày 12/10. Ảnh: Sport

Quần đảo Faroes thành lập Liên đoàn Bóng đá năm 1979, gia nhập FIFA năm 1988, và suốt nhiều thập kỷ chỉ được nhớ đến như đội bóng lót đường, thường phải nhận những thất bại nặng nề ở vòng loại các giải lớn.

Nhưng đội bóng nhỏ bé này "lột xác" dưới thời HLV Eydun Klakstein, người được bổ nhiệm vào tháng 8/2024. Cựu tuyển thủ Faroes 56 tuổi từng gắn bó cả sự nghiệp với CLB KÍ Klaksvík, nơi ông gây tiếng vang khi giúp đội nữ giành nhiều danh hiệu quốc nội.

Khi lên nắm đội tuyển Quần đảo Faroes, Klakstein lựa chọn con đường xây dựng tập thể dựa trên kỷ luật chiến thuật, tinh thần chiến đấu và sự gắn kết. Ông khéo léo kết hợp các trụ cột thi đấu ở nước ngoài với lớp cầu thủ trong nước đang lên, biến đội nhà thành một khối thống nhất.

"Chúng tôi biết mình không thể so sánh về thể hình hay kỹ thuật, nhưng có thể bù đắp bằng nỗ lực và niềm tin", Klakstein nói sau trận thắng CH Czech.

Bóng đá Quần đảo Faroes không xa lạ với những câu chuyện truyền cảm hứng. Các cầu thủ của họ vẫn sống cuộc đời giản dị - làm thợ điện, giáo viên, nhân viên cảng cá - nhưng mỗi khi khoác lên mình màu áo xanh trắng, họ thi đấu như những chiến binh thực thụ.

Trận thắng CH Czech không chỉ là ba điểm, mà là lời khẳng định rằng ngay cả những quốc gia nhỏ bé nhất cũng có thể mơ lớn. Trong thời đại mà bóng đá bị chi phối bởi tiền bạc và danh tiếng, chiến thắng của Quần đảo Faroes gợi nhớ đến câu chuyện cổ tích của Iceland ở Euro 2016 hay Luxembourg những năm gần đây - nơi đam mê và kỷ luật vẫn đủ sức viết lại lịch sử.

Hồng Duy tổng hợp