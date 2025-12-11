Quốc Cường là đối tác sản xuất ốc vít cho tập đoàn Đức

Công ty Quốc Cường được Fischer, tập đoàn hàng đầu về giải pháp xây dựng của Đức, chọn làm đối tác sản xuất ốc vít, mở ra cơ hội hợp tác dài hạn.

Tập đoàn Fischer của Đức vừa đến văn phòng và nhà máy của Công ty TNHH Sản xuất ốc vít Quốc Cường để khảo sát toàn bộ quy trình sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng và mức độ ổn định kỹ thuật của sản phẩm. Đoàn chuyên gia trực tiếp kiểm tra dây chuyền thiết bị, đánh giá năng lực quản trị, cũng như trao đổi chuyên sâu về các tiêu chuẩn kỹ thuật mà Fischer áp dụng cho mạng lưới cung ứng toàn cầu.

Sau quá trình đánh giá và làm việc, Fischer khẳng định Quốc Cường đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, độ chính xác, sự ổn định của sản phẩm và tinh thần hợp tác trong sản xuất. Trên cơ sở đó, công ty được lựa chọn trở thành đối tác sản xuất bulong, ốc vít cho tập đoàn, mở ra cơ hội hợp tác bền vững và lâu dài giữa hai đơn vị.

Buổi gặp gỡ giữa đại diện Công ty Ốc vít Quốc Cường và Tập đoàn Fischer tại văn phòng trong tháng 11. Ảnh: Công ty Quốc Cường

Chia sẻ về lý do chọn Quốc Cường, đại diện Fischer cho biết doanh nghiệp có năng lực sản xuất linh hoạt, quy trình kiểm định nghiêm ngặt và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của thị trường châu Âu. "Chúng tôi tìm kiếm một đối tác không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn có tư duy phát triển bền vững. Quốc Cường đã chứng minh được điều đó trong suốt quá trình làm việc", vị đại diện nhấn mạnh.

Về phía Quốc Cường, lãnh đạo công ty bày tỏ sự tự hào khi được một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tin tưởng lựa chọn. "Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí chính xác. Chúng tôi cam kết đầu tư mạnh hơn nữa vào công nghệ và nhân lực để đáp ứng kỳ vọng của đối tác", đại diện công ty chia sẻ.

Ông Johannes Schmid (áo vàng) và ông Mattias Schneider (áo trắng), hai đại diện của Tập đoàn Fischer, tới khu vực sản xuất của Quốc Cường để khảo sát chất lượng sản phẩm. Ảnh: Công ty Quốc Cường

Công ty TNHH Sản xuất ốc vít Quốc Cường được thành lập vào năm 2013, tại Bình Dương (cũ), nay là TP HCM. Doanh nghiệp chuyên sản xuất bulong, ốc vít inox và các dòng vít - nhóm sản phẩm nhỏ về kích thước nhưng yêu cầu kỹ thuật cao. Từ độ cứng, độ chịu lực đến độ chính xác của từng vòng ren,.. mọi thông số đều phải đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, công ty theo đuổi quy trình sản xuất toàn diện, hoàn toàn tự chủ ở mọi công đoạn, từ thiết kế khuôn, tạo hình, cán ren, đến xử lý bề mặt và kiểm định chất lượng. Khả năng tự chủ này trở thành nền tảng để doanh nghiệp duy trì chất lượng ổn định và tạo được niềm tin với các thị trường quốc tế khắt khe.

Đội ngũ nhân sự của Công ty TNHH Sản xuất ốc vít Quốc Cường. Ảnh: Công ty Quốc Cường

Trong suốt hơn 10 năm qua, Quốc Cường đầu tư mạnh vào hệ thống máy móc hiện đại, tự động hóa một phần lớn quy trình sản xuất. Mỗi sản phẩm ra lò đều được kiểm định theo các tiêu chuẩn ISO 9001 và các yêu cầu kỹ thuật riêng biệt. Điều này không chỉ giúp nâng cao độ tin cậy của sản phẩm mà còn tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho doanh nghiệp Việt.

Không dừng lại ở sản xuất, công ty cũng chú trọng phát triển đội ngũ kỹ sư và nhân viên kỹ thuật chuyên môn cao, có khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực thiết kế, gia công các sản phẩm ốc vít theo đơn đặt hàng đặc thù. Mỗi tháng, công ty có khả năng sản xuất từ 800 đến 1.000 tấn ốc vít để cung ứng cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Với doanh nghiệp, đây không chỉ là con số kinh tế, mà còn là bảo chứng cho khả năng cạnh tranh và độ tin cậy của sản phẩm "made in Việt Nam".

Hải My