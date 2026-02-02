Quốc Cường Gia Lai trả 1.200 tỷ đồng nợ liên quan bà Trương Mỹ Lan

Quốc Cường Gia Lai đã trả 1.200 tỷ đồng trong số 2.882 tỷ đồng nhận từ Sunny Island của bà Trương Mỹ Lan theo giao kết mua bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, trong quý cuối 2025, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hoàn trả thêm 300 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án, nâng tổng số đã thanh toán lên 1.200 tỷ đồng. Dư nợ còn lại liên quan đến hợp đồng "hứa mua hứa bán" dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển ký với Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island là 1.682 tỷ đồng.

Hợp đồng này được hai bên ký năm 2017. Đây là dự án được bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, từng kỳ vọng mang lại doanh thu và lợi nhuận nghìn tỷ.

Ban lãnh đạo công ty từng cho biết giao kết hợp đồng này "hoàn toàn đúng quy định của pháp luật". Do đối tác vi phạm thỏa thuận, công ty khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). Sau đó, VIAC tuyên công ty được chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đối tác trả lại toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, TAND TP HCM hủy phán quyết trọng tài do hồ sơ này là chứng cứ của vụ án hình sự. TAND cấp cao tại TP HCM sau đó tuyên phúc thẩm, buộc công ty hoàn trả tiền để nhận lại tài liệu này.

"Cơ quan thi hành án đang giữ một số hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng của dự án này cho đến khi công ty hoàn trả đủ số tiền 2.882 tỷ đồng, để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan", Quốc Cường Gia Lai viết trong báo cáo tài chính quý IV/2025.

Khu đất thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Ảnh: Quỳnh Trần

Cách đây hai tháng, ban lãnh đạo công ty cho hay nguồn tiền trả nợ trước đó chủ yếu ứng trước từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và khoản vay cá nhân. Công ty chưa thanh toán phần còn lại do tình hình tài chính khó khăn vì diễn biến chung của thị trường bất động sản, pháp lý các dự án chưa được tháo gỡ và tiêu thụ hàng tồn kho không như kỳ vọng. Công ty lên kế hoạch chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và liên kết để trả nợ.

Sau khi được cổ đông tán thành, công ty đã thoái hết vốn tại hai đơn vị liên kết là Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Phạm Gia và Công ty Bất động sản Hiệp Phúc. Báo cáo tài chính mới công bố ghi nhận 194 tỷ đồng tiền lãi thanh lý các khoản đầu tư. Hai thương vụ này cải thiện đáng kể tình hình tài chính của công ty.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý cuối năm ngoái đạt 137 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ dù doanh số bán hàng chỉ bằng một phần tư. Lũy kế cả năm 2025, công ty lãi ròng 171 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối năm ngoái, Quốc Cường Gia Lai có tổng tài sản 8.743 tỷ đồng và nợ phải trả gần 4.000 tỷ đồng. Công ty còn khoảng 750 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu QCG lội ngược dòng thị trường trong phiên giao dịch đầu tuần, tăng gần 2% lên 14.800 đồng.

Phương Đông