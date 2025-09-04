Quốc Cường Gia Lai bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Nợ phải trả trong 12 tháng cao hơn tài sản ngắn hạn khiến công ty kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Quốc Cường Gia Lai.

Trong báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, Công ty Kiểm toán UHY nêu ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG). Nguyên nhân là nợ ngắn hạn đang lớn hơn tài sản ngắn hạn.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản ngắn hạn của QCG ghi nhận hơn 1.844 tỷ đồng. Con số trên chưa bằng một nửa so với gần 3.815 tỷ đồng nợ ngắn hạn. Chủ yếu trong đó là khoản nợ gần 2.783 tỷ đồng do công ty phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận theo hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển (TP HCM) để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Giải trình về ý kiến trên của kiểm toán, CEO Nguyễn Quốc Cường cho biết công ty đang triển khai thực hiện các bước thủ tục nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho dự án trên, song song với triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho phần diện tích còn lại. Ông nói cơ quan thi hành án đang kê biên tài sản là một số hồ sơ gốc đền bù giải phóng mặt bằng của dự án để phục vụ cho việc đảm bảo thi hành án liên quan đến số tiền gần 2.783 tỷ đồng.

Để đảm bảo số liệu so sánh hợp lý theo quy định, công ty tạm phân loại lại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ngắn hạn trị giá hơn 5.400 tỷ sang chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn. Do đó, nợ ngắn hạn vào cuối tháng 6 lớn hơn tài sản ngắn hạn dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Tuy vậy, ông Cường lấy dẫn chứng lợi nhuận sau thuế của QCG dương 10 tỷ đồng trong nửa đầu năm, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 4.586,5 tỷ đồng. Vì vậy, ông khẳng định tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đang ổn định và tin rằng Quốc Cường Gia Lai vẫn đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và duy trì khả năng hoạt động liên tục.

Theo Kiểm toán UHY, ban lãnh đạo QCG đã nhận biết vấn đề này và đã lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch dòng tiền trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Với cam kết đó, đơn vị kiểm toán vẫn lập báo cáo tài chính trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển (TP HCM) do Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư. Ảnh: Quỳnh Trần

Bắc Phước Kiển hiện vẫn dở dang, là siêu dự án từng được bà Nguyễn Thị Như Loan, người đứng đầu QCG giai đoạn 2011-2016, kỳ vọng mang lại doanh thu trên 12.000 tỷ, lợi nhuận trên 7.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Dự án Phước Kiển là nguồn cơn khiến công ty phải gánh nợ trong hơn một thập kỷ qua, đến nay vẫn còn bị đình trệ vì liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan.

Tại phiên họp thường niên cuối tháng 7/2024, ông Nguyễn Quốc Cường nói đã chuẩn bị nguồn tiền để trả nợ như thoái vốn tại 3 dự án thủy điện, bán hàng tại dự án Marina Đà Nẵng, đưa vào khai thác 6 tầng thương mại dự án Giai Việt (TP HCM) và thoái vốn tại một vài doanh nghiệp còn lại. Tổng nguồn thu có thể mang về khoảng 3.000 tỷ đồng để trả nợ.

Trong quý II, họ cũng đã trả 100 tỷ đồng cho khoản nợ kể trên nên dư nợ giảm từ 2.883 tỷ về còn gần 2.783 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm nay, QCG có doanh thu hơn 242,5 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ nhờ đẩy mạnh công tác bán hàng và bàn giao căn hộ. Nhờ đó, họ thoát mức lỗ hơn 16,6 tỷ để ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng.

Năm nay, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ, tăng lần lượt 274% và 306% so với thực hiện 2024. Tuy nhiên, sau nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành 12% chỉ tiêu doanh thu và 7% kế hoạch lợi nhuận.

Tất Đạt