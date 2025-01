Quốc Anh - mỹ nam 1,86 m đóng chính phim Trấn Thành

Sau một số dự án chiếu rạp ít gây tiếng vang, Quốc Anh được chú ý hơn với loạt phim truyền hình. Năm 2022, anh đóng cùng Diễm My 9x trong phim Giấc mơ của mẹ (đạo diễn Nguyễn Minh Chung). Chuyện tình đôi nhân vật Trà My (Diễm My 9x) và Trọng Khang (Quốc Anh) là điểm nhấn của phim nhờ diễn xuất hòa hợp.