Quốc An hát về người thầy

Nhạc sĩ Quốc An sáng tác và thể hiện ca khúc về người thầy trong ký ức của anh.

Nhân dịp 20/11, anh ra mắt bài Thầy giáo trẻ, nói về tâm huyết của nhà giáo với học trò. Quốc An cho biết cảm hứng sáng tác đến từ người dạy dỗ anh thời trung học. Bấy giờ, anh thường tới lớp muộn vì buổi tối phải phụ mẹ bán bánh mì tới khuya. Ban đầu, anh bị giáo viên phạt nhưng thấy học trò thường đi muộn, mệt mỏi khi tới lớp, ông tìm hiểu hoàn cảnh của Quốc An, động viên học trò cố gắng, giúp đỡ anh hoàn thành chương trình học. Quốc An nói: "Thầy của tôi nghiêm khắc nhưng thương trò, hiểu trò, đến bây giờ tôi vẫn biết ơn những điều đó".

Quốc An hát về thầy Quốc An hát "Thầy giáo trẻ". Video: Youtube/ Nhạc sĩ Quốc An

Trong cuộc đời, Quốc An còn khắc cốt ghi tâm về thầy của anh thời sinh viên. Nhạc sĩ kể đầu thập niên 1990, bạn bè của anh hầu hết thiếu thốn. Thầy của anh tìm show cho trò biểu diễn kiếm tiền, đỡ đần gia đình trang trải chi phí học tập, sinh hoạt. Anh cho biết chiếc nhẫn đeo trên tay hiện tại mua từ những đồng tiền đi diễn ngày đó. Nhạc sĩ nâng niu, trân trọng chiếc nhẫn để nhớ về tuổi trẻ khó khăn nhưng sôi động và nhiệt huyết.

Ra trường đã lâu nhưng đến nay, Quốc An bâng khuâng, tràn ngập biết ơn khi nhớ thời đi học. "Tôi viết ca khúc hơi muộn nhưng thấy hạnh phúc vì một lần nói được lời cảm ơn", Quốc An nói.

Quốc An đàn, hát các ca khúc mới của anh khi hội ngộ bạn bè tại TP HCM hôm 16/11. Ảnh: Thế Danh

Ngoài Thầy giáo trẻ, gần đây Quốc An sáng tác Việt Nam tuyệt vời - ca khúc chủ đề bóng đá. Anh thu âm những bài hát này để đăng trên kênh Youtube cá nhân. Quốc An từng là tay guitar, đầu thập niên 2000, anh sáng tác nhiều ca khúc như Cây đàn sinh viên, Hát với dòng sông, Ánh sao buồn... Những năm gần đây, anh chủ yếu viết nhạc phim, trong đó có bài Cảm ơn con nhé trong Về nhà đi con.

Nghinh Xuân