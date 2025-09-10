Quên tắt bếp gas suốt 27 ngày

Trung QuốcAnh Ye ở tỉnh Chiết Giang sắc thuốc bằng bếp gas nhưng đi công tác và quên tắt suốt 27 ngày cho đến khi về nhà hôm 6/9.

Về nhà sau chuyến công tác, anh Ye ở thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, phát hiện lửa bếp gas vẫn cháy. Tại hiện trường, chiếc nồi sắc thuốc đã cạn khô, đáy chuyển màu trắng vì bị nung nóng quá lâu, gạch ốp tường xung quanh cũng bị nứt.

Trong gần một tháng đi vắng, anh nhận được thông báo đóng thêm tiền gas nhưng không mảy may nghi ngờ. Nhiều tòa nhà ở Trung Quốc sử dụng hệ thống gas trung tâm, dẫn khí đốt qua đường ống âm tường đến từng căn hộ. Mỗi hộ có đồng hồ riêng, người dùng trả phí hàng tháng theo mức tiêu thụ, tương tự tiền điện, nước.

Anh Ye thừa nhận mình đã quá may mắn khi sự đãng trí không gây hỏa hoạn. Anh giải thích thêm, bếp gas đang dùng là loại rẻ tiền, không có chức năng tự ngắt an toàn. Chiếc nồi sắt dù bị đun khô gần một tháng vẫn có thể sử dụng bình thường.

Đáy nồi sắc thuốc của anh Ye ở tỉnh Chiết Giang chuyển màu trắng do bị nung nóng suốt 27 ngày. Ảnh: Xiaoxiang Morning News

Câu chuyện anh Ye chia sẻ đã thu hút nhiều bình luận. Nhiều người chỉ trích sự bất cẩn của Ye có thể gây họa cho cả tòa nhà.

Các chuyên gia phòng cháy nhận định vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng do nhiều yếu tố may mắn như bếp luôn ở mức lửa nhỏ, không có vật liệu dễ cháy xung quanh và nồng độ khí gas chưa đạt ngưỡng nguy hiểm.

Nhưng sự cố của anh Ye là lời cảnh báo về an toàn khi sử dụng bếp gas. Để tránh những rủi ro đáng tiếc, chuyên gia khuyến cáo người dùng cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Chọn thiết bị uy tín: Nên mua bếp và bình gas của các thương hiệu có tên tuổi, nguồn gốc rõ ràng. Khi mua bình gas, cần kiểm tra kỹ: Vỏ bình nguyên vẹn, không móp méo, hoen gỉ; Còn hạn kiểm định, tem niêm phong; Có nhãn mác, thông tin nơi chiết nạp rõ ràng.

Chọn bếp và bình gas có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng giúp đảm bảo an toàn cho người dùng. Ảnh minh họa: CNN

Lắp đặt đúng cách: Đặt bếp cách tường tối thiểu 15 cm, cách trần nhà ít nhất 100 cm. Vị trí bếp cần thông thoáng, tránh gió lùa trực tiếp có thể gây tắt lửa. Bình gas đặt ở nơi thoáng mát, không bị ánh nắng chiếu trực tiếp.

Sử dụng đúng quy trình: Khi sử dụng cần mở van đầu bình, sau đó bật bếp. Khi tắt bếp cần khóa van đầu bình trước, đợi lửa tắt hoàn toàn và khóa núm vặn trên bếp. Tuyệt đối không rời khỏi bếp khi đang nấu nướng.

Các lưu ý an toàn khác: Không để các vật liệu dễ cháy như khăn lau, giấy, rèm cửa gần bếp đang hoạt động. Nên lắp đặt các thiết bị báo động khói và rò rỉ khí gas để có thể cảnh báo sớm các nguy cơ.

Minh Phương (Theo Ettoday, Orientaldaily)