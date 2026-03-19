Quên đóng phạt vi phạm giao thông 6 năm, giờ nộp được không?

Cách đây 6 năm, em đi xe máy qua tỉnh khác bị cảnh sát giao thông phạt lỗi chạy quá tốc độ, giữ giấy phép lái xe và yêu cầu đến nộp phạt rồi nhận lại sau.

Sau đó em bị thất lạc tờ biên bản xử phạt. Lúc đó em chỉ đi ngang qua địa phương chứ không sinh sống ở đó. Sau khi bị phạt, em đi xuất khẩu lao động 4 năm lu bu quên luôn.

Giờ không có biên bản, em cũng không nhớ rõ đơn vị nào lập biên bản hôm đó. Gần đây, em mới nhớ ra bằng cũ vẫn đang bị giữ.

Em không biết hồ sơ vi phạm của mình còn lưu hay không, và liệu sau thời gian dài như vậy có còn cách nào để nộp phạt và nhận lại giấy phép lái xe.

Em muốn hỏi trong trường hợp bị lập biên bản giao thông từ nhiều năm trước nhưng làm mất giấy phạt và chưa nộp phạt, người vi phạm phải liên hệ cơ quan nào để tra cứu hồ sơ và giải quyết?

Nếu vi phạm xảy ra ở tỉnh khác nơi đang sinh sống thì có thể xử lý từ xa hay phải quay lại địa phương nơi bị lập biên bản? Và sau nhiều năm như vậy, còn có thể nhận lại giấy phép lái xe hay phải làm thủ tục cấp lại?

Độc giả Vi Lương

>>Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn