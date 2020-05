Queen ủng hộ y bác sĩ chống dịch

Queen thực hiện phiên bản mới của ca khúc "We are the Champions" để gây quỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Video được quay bằng điện thoại, tập hợp hình ảnh các y bác sĩ, nhân viên y tế ở London, Cornwall (Anh) và Los Angeles (Mỹ) làm việc trong thời dịch. Dù đối mặt nhiều khó khăn, họ giữ tinh thần lạc quan. Họ tặng hoa cho bệnh nhân, nhảy múa trong giờ giải lao. Một y tá cầm bảng chữ ghi thông điệp: "Chúng tôi đang chiến đấu với Covid-19". Nhiều người lớn, em nhỏ giơ biểu ngữ "Cảm ơn", "Giữ an toàn, mạnh khỏe nhé". Brian May, tay trống Roger Taylor của nhóm Queen và Adam Lambert cùng hát và thu âm tại nhà.

Queen hát ủng hộ y bác sĩ chống Covid Video "We are the Champions" phiên bản mới của Queen, Adam Lambert hát chính. Video: Queen.

Ra mắt hôm 30/4, video được nhiều khán giả khen ý nghĩa, truyền thông điệp tích cực. "Freddie Mercury qua đời vì HIV. Việc sử dụng bài hát của anh ấy để cổ vũ chống lại loại virus khác mang ý nghĩa khích lệ lớn lao", tài khoản Deb bình luận. Freddie Mercury từng là thủ lĩnh nhóm, đồng thời sáng tác ca khúc We are the Champions. Anh qua đời năm 1991 vì HIV. Một số khán giả khác khen giọng hát của Adam Lambert khỏe, truyền cảm.

Queen bắt đầu sự nghiệp từ thập niên 1970. Sau gần nửa thế kỷ hoạt động, họ nhiều lần thay thành viên nhưng vẫn giữ được sức hút khi xuất hiện trên sân khấu. Queen được coi như "tượng đài" của nhạc rock với các bản bất hủ như We will rock you, Bohemian Rhapsody. Nhóm phát hành 18 album trong sự nghiệp, có 18 đĩa đơn giành vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng và được coi là một trong những nghệ sĩ có lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời.

We Are the Champions ra mắt năm 1977, là ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm. Năm 2005, 700.000 fan ở 66 quốc gia đã bình chọn ca khúc là bài hát được yêu thích nhất thế giới.

Adam Lambert đoạt á quân American Idol năm 2009, nổi tiếng với các album For Your Entertainment, Trespassing. Bên cạnh sự nghiệp đơn ca, Adam còn được chọn làm giọng ca chính thay thế huyền thoại Freddie Mercury trong ban nhạc Queen từ năm 2011.

Hà Thu