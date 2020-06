Quế Trân thích nấu ăn

Nghệ sĩ cải lương Quế Trân học làm cá kho tộ, bún đậu mắm tôm, gỏi cuốn... và quay video tương tác với khán giả.

Do dịch, Quế Trân ít show. Cô dành thời gian nhiều hơn cho gia đình cũng như rèn kỹ năng nấu ăn. Nghệ sĩ nói: "Tôi thích vào bếp. Trước đây, khi cha tôi - nghệ sĩ Thanh Tòng - còn sống, những lúc không đi hát, tôi thường làm cá kho tộ cho cha ăn. Ngoài chỉ dạy từ mẹ, tôi tự học qua mạng công thức làm nhiều món".

Quế Trân trổ tài nấu nướng Quế Trân làm món chả cá Lã Vọng. Video: youtube.

Ngày đầu học nấu, Quế Trân cho biết cô vụng về, lúng túng khi thái thịt, hay chưa khéo léo cân bằng gia vị lúc nêm nếm. Có lần cô thử làm bánh cuốn nhưng thất bại vì thiếu kinh nghiệm, bánh vỡ nát. Nghệ sĩ cho rằng nấu ăn rèn cho cô tính kiên nhẫn, sự tập trung, quan sát, óc sắp xếp và tổ chức mọi thứ.

Quế Trân thực hiện được hơn 30 video nấu ăn với những món như: phở, lẩu gà, bún mọc, bún măng... Cô còn tương tác với khán giả khi thực hiện các món ăn do fan yêu cầu. Có lúc thực hiện món tâm đắc, cô đóng hộp gửi tặng bạn bè, đồng nghiệp.

Quế Trân cùng hai cháu làm món bò nướng đãi mẹ dịp sinh nhật bà.

Trên trang fanpage, nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen. Khán giả có nickname Ánh Phan viết: "Xinh đẹp, trẻ trung nấu ăn giỏi còn gì bằng". Nickname An Lac Do thích thú món lẩu Thái do cô nấu: "Nhìn hấp dẫn và ngon quá em ơi!"...

Hiện Quế Trân quay lại công việc ca hát sau thời gian giãn cách xã hội. Cô cùng bạn diễn Võ Minh Lâm tiếp tục thực hiện các video tân cổ, những trích đoạn cải lương để phát trên kênh Youtube. Ngoài ra, cô cùng nhóm tác giả Hoàng Song Việt kết hợp Nhà hát Cải lương Việt Nam biểu diễn giao lưu nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc vở Chuyện tình Khau Vai.

Nghệ sĩ Ưu tú Quế Trân vai nàng Út vở "Chuyện tình Khau Vai".